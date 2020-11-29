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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 лис, 2020 08:22
После погашения одной части покупки на 917 грн вернулся лимит на Оплату частями. В общем, это было всего лишь временное неудобство в 4 дня.
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: Нед 29 лис, 2020 18:06
ктото встречался с ситуацией когда пенсионеру в привате отказываютя перевыпускать карту?
(у девочек в отделении высвечивается - "обратитесь в другой банк")
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Нед 29 лис, 2020 18:14
Может лимиты на бесплатные карты?
Или "спец-пенсионер" (только для ощада)?
Biden's Laptop Matters
Додано: Нед 29 лис, 2020 20:14
Додано: Пон 30 лис, 2020 04:00
именно пенсионную карту для выплат.
по ней вышел срок.
в отделение перевыпустить отказались. и сказали обратится в другой в банк.
в чате в П24 это потверждают. (что банком принято решение не перевыпускать карту)
вход в п24 не блокировали. другие карты рабочие.
кредиток нету и не было. свинорыльства по аккаунту нету. (от слова совсем нету)
это первая карта которая перевыпускается в этом году.
если в декабре придёт пенсия сказали выдадут только через кассу.
посоветовали снять с неё деньги и перевести выплаты в другой банк.
пенсия фактически минимальная.
картой всегда пользовался именно владелец счёта (покупки в сильпо и атб и иногда снятие нала - т.е. фактически идеальный клиент для банка)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Пон 30 лис, 2020 06:45
Re: Приватбанк
Ну так пусть он обратиться в НБУ Чем не другой банк?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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