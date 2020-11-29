RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8748874987508751>
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 08:22

После погашения одной части покупки на 917 грн вернулся лимит на Оплату частями. В общем, это было всего лишь временное неудобство в 4 дня.

Зображення
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* - за першу покупку від 150 грн
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1185
З нами з: 15.02.20
Подякував: 161 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 18:06

ктото встречался с ситуацией когда пенсионеру в привате отказываютя перевыпускать карту?
(у девочек в отделении высвечивается - "обратитесь в другой банк")
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4423
З нами з: 21.04.11
Подякував: 631 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 18:14

  uaprofi написав:ктото встречался с ситуацией когда пенсионеру в привате отказываютя перевыпускать карту?
(у девочек в отделении высвечивается - "обратитесь в другой банк")

Может лимиты на бесплатные карты?
Или "спец-пенсионер" (только для ощада)?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13404
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7370 раз.
Подякували: 3517 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 19:14

пук?
шо за карта хотя бы написал
v57
 
Повідомлень: 2841
З нами з: 14.03.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 20:14

  uaprofi написав:ктото встречался с ситуацией когда пенсионеру в привате отказываютя перевыпускать карту?
(у девочек в отделении высвечивается - "обратитесь в другой банк")


Наверно, по возрасту (больше 69 лет) кредитку не захотели перевыпускать. Или что-то другое?
Искатель
 
Повідомлень: 4209
З нами з: 22.02.16
Подякував: 633 раз.
Подякували: 2473 раз.
 
Профіль
4
4
1
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 04:00

именно пенсионную карту для выплат.
по ней вышел срок.
в отделение перевыпустить отказались. и сказали обратится в другой в банк.
в чате в П24 это потверждают. (что банком принято решение не перевыпускать карту)
вход в п24 не блокировали. другие карты рабочие.
кредиток нету и не было. свинорыльства по аккаунту нету. (от слова совсем нету)
это первая карта которая перевыпускается в этом году.
если в декабре придёт пенсия сказали выдадут только через кассу.
посоветовали снять с неё деньги и перевести выплаты в другой банк.
пенсия фактически минимальная.
картой всегда пользовался именно владелец счёта (покупки в сильпо и атб и иногда снятие нала - т.е. фактически идеальный клиент для банка)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4423
З нами з: 21.04.11
Подякував: 631 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 06:45

Re: Приватбанк

  uaprofi написав:у девочек в отделении высвечивается - "обратитесь в другой банк"
Ну так пусть он обратиться в НБУ :D Чем не другой банк? ;)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2679
З нами з: 08.03.18
Подякував: 287 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:23

  MASolomko написав:
  uaprofi написав:у девочек в отделении высвечивается - "обратитесь в другой банк"
Ну так пусть он обратиться в НБУ :D Чем не другой банк? ;)

НБУ ничем не поможет.Не хочет банк такого клиента - может себе позволить.)
посетитель
 
Повідомлень: 199
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:58

Стаття 10. Відмова суб’єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції
из ЗУ про финмон.. нету там "простого желания " банка закрыть счёт
Клаус
 
Повідомлень: 1045
З нами з: 04.10.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 12:19

  Клаус написав:Стаття 10. Відмова суб’єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції
из ЗУ про финмон.. нету там "простого желания " банка закрыть счёт

А финмон тут каким боком?
_hunter
 
Повідомлень: 3119
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8748874987508751>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, ingtrans, MASolomko, vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.