Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 лис, 2020 08:22
После погашения одной части покупки на 917 грн вернулся лимит на Оплату частями. В общем, это было всего лишь временное неудобство в 4 дня.
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Striker
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Додано: Нед 29 лис, 2020 18:06
ктото встречался с ситуацией когда пенсионеру в привате отказываютя перевыпускать карту?
(у девочек в отделении высвечивается - "обратитесь в другой банк")
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Додано: Нед 29 лис, 2020 18:14
uaprofi написав:
ктото встречался с ситуацией когда пенсионеру в привате отказываютя перевыпускать карту?
(у девочек в отделении высвечивается - "обратитесь в другой банк")
Может лимиты на бесплатные карты?
Или "спец-пенсионер" (только для ощада)?
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Додано: Нед 29 лис, 2020 19:14
пук?
шо за карта хотя бы написал
v57
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Додано: Нед 29 лис, 2020 20:14
uaprofi написав:
ктото встречался с ситуацией когда пенсионеру в привате отказываютя перевыпускать карту?
(у девочек в отделении высвечивается - "обратитесь в другой банк")
Наверно, по возрасту (больше 69 лет) кредитку не захотели перевыпускать. Или что-то другое?
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Додано: Пон 30 лис, 2020 04:00
именно пенсионную карту для выплат.
по ней вышел срок. в отделение перевыпустить отказались. и сказали обратится в другой в банк. в чате в П24 это потверждают. (что банком принято решение не перевыпускать карту) вход в п24 не блокировали. другие карты рабочие. кредиток нету и не было. свинорыльства по аккаунту нету. (от слова совсем нету) это первая карта которая перевыпускается в этом году. если в декабре придёт пенсия сказали выдадут только через кассу. посоветовали снять с неё деньги и перевести выплаты в другой банк. пенсия фактически минимальная. картой всегда пользовался именно владелец счёта (покупки в сильпо и атб и иногда снятие нала - т.е. фактически идеальный клиент для банка)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Додано: Пон 30 лис, 2020 06:45
uaprofi написав:
у девочек в отделении высвечивается - "обратитесь в другой банк"
Ну так пусть он обратиться в НБУ
Чем не другой банк?
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MASolomko
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Додано: Пон 30 лис, 2020 11:23
MASolomko написав: uaprofi написав:
у девочек в отделении высвечивается - "обратитесь в другой банк"
Ну так пусть он обратиться в НБУ
Чем не другой банк?
НБУ ничем не поможет.Не хочет банк такого клиента - может себе позволить.)
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Додано: Пон 30 лис, 2020 11:58
Стаття 10. Відмова суб’єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції
из ЗУ про финмон.. нету там "простого желания " банка закрыть счёт
Клаус
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Додано: Пон 30 лис, 2020 12:19
Клаус написав:
Стаття 10. Відмова суб’єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції
из ЗУ про финмон.. нету там "простого желания " банка закрыть счёт
А финмон тут каким боком?
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