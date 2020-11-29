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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8748874987508751
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 12:26

  _hunter написав:
  Клаус написав:Стаття 10. Відмова суб’єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції
из ЗУ про финмон.. нету там "простого желания " банка закрыть счёт

А финмон тут каким боком?

банк-суб’єкт :wink:
Клаус,ст.10 втратила чинність
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 12:48

  Буровик написав:
  _hunter написав:
  Клаус написав:Стаття 10. Відмова суб’єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції
из ЗУ про финмон.. нету там "простого желания " банка закрыть счёт

А финмон тут каким боком?

банк-суб’єкт :wink:
Клаус,ст.10 втратила чинність

в смысле втратила ? час назад была .. и есть (я про ЗУ "Про финмон", а не "про банки.." )
на счёт "каким боком" в зу про банки не нашёл подходящей статьи, а про финмон - как раз вот..
Хотя может и не стоит огород городить.. почти 40 банков приманивают пенсов
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:31

  Клаус написав:Стаття 10. Відмова суб’єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції
из ЗУ про финмон.. нету там "простого желания " банка закрыть счёт
ну то что отказать могут это факт.Формальный и официальный предлог будет звучать конечно не просто "не желаю", но фактически это будет так.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:45

  посетитель написав:
  Клаус написав:Стаття 10. Відмова суб’єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції
из ЗУ про финмон.. нету там "простого желания " банка закрыть счёт
ну то что отказать могут это факт.Формальный и официальный предлог будет звучать конечно не просто "не желаю", но фактически это будет так.

ну пусть сформулируют, тем более речь не о новых отношениях, а о продлении установленных .. а это по Киеву такая ситуация ?
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