банк-суб’єкт
Клаус,ст.10 втратила чинність
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лис, 2020 12:26
Додано: Пон 30 лис, 2020 12:48
в смысле втратила ? час назад была .. и есть (я про ЗУ "Про финмон", а не "про банки.." )
на счёт "каким боком" в зу про банки не нашёл подходящей статьи, а про финмон - как раз вот..
Хотя может и не стоит огород городить.. почти 40 банков приманивают пенсов
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:31
ну то что отказать могут это факт.Формальный и официальный предлог будет звучать конечно не просто "не желаю", но фактически это будет так.
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:45
ну пусть сформулируют, тем более речь не о новых отношениях, а о продлении установленных .. а это по Киеву такая ситуация ?
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