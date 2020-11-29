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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лис, 2020 12:26
_hunter написав: Клаус написав:
Стаття 10. Відмова суб’єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції
из ЗУ про финмон.. нету там "простого желания " банка закрыть счёт
А финмон тут каким боком?
банк-суб’єкт
Клаус,ст.10 втратила чинність
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Додано: Пон 30 лис, 2020 12:48
Буровик написав: _hunter написав: Клаус написав:
Стаття 10. Відмова суб’єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції
из ЗУ про финмон.. нету там "простого желания " банка закрыть счёт
А финмон тут каким боком?
банк-суб’єкт
Клаус,ст.10 втратила чинність
в смысле втратила ? час назад была .. и есть (я про ЗУ "Про финмон", а не "про банки.." )
на счёт "каким боком" в зу про банки не нашёл подходящей статьи, а про финмон - как раз вот..
Хотя может и не стоит огород городить.. почти 40 банков приманивают пенсов
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Додано: Пон 30 лис, 2020 13:31
Клаус написав:
Стаття 10. Відмова суб’єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції
из ЗУ про финмон.. нету там "простого желания " банка закрыть счёт
ну то что отказать могут это факт.Формальный и официальный предлог будет звучать конечно не просто "не желаю", но фактически это будет так.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 13:45
посетитель написав: Клаус написав:
Стаття 10. Відмова суб’єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції
из ЗУ про финмон.. нету там "простого желания " банка закрыть счёт
ну то что отказать могут это факт.Формальный и официальный предлог будет звучать конечно не просто "не желаю", но фактически это будет так.
ну пусть сформулируют, тем более речь не о новых отношениях, а о продлении установленных .. а это по Киеву такая ситуация ?
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Додано: Пон 30 лис, 2020 14:05
Клаус написав: посетитель написав: Клаус написав:
Стаття 10. Відмова суб’єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції
из ЗУ про финмон.. нету там "простого желания " банка закрыть счёт
ну то что отказать могут это факт.Формальный и официальный предлог будет звучать конечно не просто "не желаю", но фактически это будет так.
ну пусть сформулируют, тем более речь не о новых отношениях, а о продлении установленных .. а это по Киеву такая ситуация ?
тык я ж не против
.Только что б они официально ответили нужно официально спросить.Пишите официальное звернення.
З.ы.: Для примера.Где-то видел моно в день выгоняет несколько десятков человек.Типа мы не хотим с вами сотрудничать.
Укрсиб тоже, если новый клиент то сначала что то там проверяет, а потом только ты можешь стать клиентом.То есть по-сути может и отказать.Это лично у меня так было.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 14:22
если таки хочется вздрюкать банк я б ещё в Пенсфонд написал - там сущ комиссия по отбору банков - что обижают их подопечных
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Додано: Пон 30 лис, 2020 15:03
Клаус написав:
почти 40 банков приманивают пенсов
А не посоветуете какой выбрать вместо Привата?
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Додано: Пон 30 лис, 2020 15:12
Aktus написав: Клаус написав:
почти 40 банков приманивают пенсов
А не посоветуете какой выбрать вместо Привата?
ближайший к дому, ощад, наверное
моему пенсионеру ещё нескоро менять, сейчас в привате. Не думаю, что счета они начнут досрочно закрывать
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