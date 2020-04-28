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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8748874987508751
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 12:26

  _hunter написав:
  Клаус написав:Стаття 10. Відмова суб’єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції
из ЗУ про финмон.. нету там "простого желания " банка закрыть счёт

А финмон тут каким боком?

банк-суб’єкт :wink:
Клаус,ст.10 втратила чинність
Буровик
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 12:48

  Буровик написав:
  _hunter написав:
  Клаус написав:Стаття 10. Відмова суб’єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції
из ЗУ про финмон.. нету там "простого желания " банка закрыть счёт

А финмон тут каким боком?

банк-суб’єкт :wink:
Клаус,ст.10 втратила чинність

в смысле втратила ? час назад была .. и есть (я про ЗУ "Про финмон", а не "про банки.." )
на счёт "каким боком" в зу про банки не нашёл подходящей статьи, а про финмон - как раз вот..
Хотя может и не стоит огород городить.. почти 40 банков приманивают пенсов
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:31

  Клаус написав:Стаття 10. Відмова суб’єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції
из ЗУ про финмон.. нету там "простого желания " банка закрыть счёт
ну то что отказать могут это факт.Формальный и официальный предлог будет звучать конечно не просто "не желаю", но фактически это будет так.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:45

  посетитель написав:
  Клаус написав:Стаття 10. Відмова суб’єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції
из ЗУ про финмон.. нету там "простого желания " банка закрыть счёт
ну то что отказать могут это факт.Формальный и официальный предлог будет звучать конечно не просто "не желаю", но фактически это будет так.

ну пусть сформулируют, тем более речь не о новых отношениях, а о продлении установленных .. а это по Киеву такая ситуация ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:05

  Клаус написав:
  посетитель написав:
  Клаус написав:Стаття 10. Відмова суб’єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції
из ЗУ про финмон.. нету там "простого желания " банка закрыть счёт
ну то что отказать могут это факт.Формальный и официальный предлог будет звучать конечно не просто "не желаю", но фактически это будет так.

ну пусть сформулируют, тем более речь не о новых отношениях, а о продлении установленных .. а это по Киеву такая ситуация ?
тык я ж не против :) .Только что б они официально ответили нужно официально спросить.Пишите официальное звернення.

З.ы.: Для примера.Где-то видел моно в день выгоняет несколько десятков человек.Типа мы не хотим с вами сотрудничать.

Укрсиб тоже, если новый клиент то сначала что то там проверяет, а потом только ты можешь стать клиентом.То есть по-сути может и отказать.Это лично у меня так было.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:22

если таки хочется вздрюкать банк я б ещё в Пенсфонд написал - там сущ комиссия по отбору банков - что обижают их подопечных
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:03

  Клаус написав:почти 40 банков приманивают пенсов

А не посоветуете какой выбрать вместо Привата?
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:12

  Aktus написав:
  Клаус написав:почти 40 банков приманивают пенсов

А не посоветуете какой выбрать вместо Привата?

ближайший к дому, ощад, наверное
моему пенсионеру ещё нескоро менять, сейчас в привате. Не думаю, что счета они начнут досрочно закрывать
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:24

Re: Приватбанк

  Клаус написав:в смысле втратила ? час назад была .. и есть (я про ЗУ "Про финмон", а не "про банки.." )

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18#Text 28.04.2020 нема такого в ст.10
Курить 15 статтю нового(в ред.18.08.2020)
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:57

а был ли мальчик- то? :)
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