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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8749875087518752
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:09

  Буровик написав:
  Клаус написав:в смысле втратила ? час назад была .. и есть (я про ЗУ "Про финмон", а не "про банки.." )

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18#Text 28.04.2020 нема такого в ст.10
Курить 15 статтю нового(в ред.18.08.2020)

моя твоя не понимать
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:13

выглядит это как на картинке (на примере digital)
на сколько мне стало понятно из чата:
отказ именно на выпуск новых карт (любых)
оставшимися картами можно пользоваться до завершения срока действия карты. (карт на данный момент всего 3 штуки)
пенсию можно снять в кассе.
также можно открывать депозиты.
Зображення
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:23

Re: Приватбанк

  uaprofi написав:отказ именно на выпуск новых карт (любых)

это хорошая тема для ТВ , сгустить краски, добавить ковида, года, положение
прогнать этих асов крумха.... , чешских математикофф.
Критична точка, говорить Украина, СТБ . Далеко от Киева?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:30

Goodman

та рядом, в пешей доступности даже для пенса четыре банка (для пфу)
человек просто говорит что прикепел к привату - типа удобно, привык
может в декабре приват попустит - если не попустит они его типа сами вынудили...
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:05

uaprofi еще есть тема - урядова гаряча линия. Примат это не часная лавочка , а госбанк . Гнобить пенсионера в летах ..... не давайте спуску.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:00

Re: Приватбанк

oblik2008 написав:Кто в курсе, что за новая фитча у привата? Рассчитался в АТБ и под суммой появилась монетка похожая на какой-то кешбек
Якщо монетка номіналом 5% від суми покупки, то напевно акційна пропозиція на 30 днів, яку отримували по полочним універсалкам, але вона індивідуальна по дзвінку з банку була раніше. Якщо не телефонували, то може щось інше або підключають тепер по-тихому)))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 23:00

  stryzhko написав:
oblik2008 написав:Кто в курсе, что за новая фитча у привата? Рассчитался в АТБ и под суммой появилась монетка похожая на какой-то кешбек
Якщо монетка номіналом 5% від суми покупки, то напевно акційна пропозиція на 30 днів, яку отримували по полочним універсалкам, але вона індивідуальна по дзвінку з банку була раніше. Якщо не телефонували, то може щось інше або підключають тепер по-тихому)))

Схожа фігня. Монетка на 5% за розрахунок в інтернеті. Ніхто не дзвонив, нічого не підключав.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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