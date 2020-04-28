выглядит это как на картинке (на примере digital) на сколько мне стало понятно из чата: отказ именно на выпуск новых карт (любых) оставшимися картами можно пользоваться до завершения срока действия карты. (карт на данный момент всего 3 штуки) пенсию можно снять в кассе. также можно открывать депозиты.
та рядом, в пешей доступности даже для пенса четыре банка (для пфу) человек просто говорит что прикепел к привату - типа удобно, привык может в декабре приват попустит - если не попустит они его типа сами вынудили...
oblik2008 написав:Кто в курсе, что за новая фитча у привата? Рассчитался в АТБ и под суммой появилась монетка похожая на какой-то кешбек
Якщо монетка номіналом 5% від суми покупки, то напевно акційна пропозиція на 30 днів, яку отримували по полочним універсалкам, але вона індивідуальна по дзвінку з банку була раніше. Якщо не телефонували, то може щось інше або підключають тепер по-тихому)))
oblik2008 написав:Кто в курсе, что за новая фитча у привата? Рассчитался в АТБ и под суммой появилась монетка похожая на какой-то кешбек
Якщо монетка номіналом 5% від суми покупки, то напевно акційна пропозиція на 30 днів, яку отримували по полочним універсалкам, але вона індивідуальна по дзвінку з банку була раніше. Якщо не телефонували, то може щось інше або підключають тепер по-тихому)))
Схожа фігня. Монетка на 5% за розрахунок в інтернеті. Ніхто не дзвонив, нічого не підключав.
uaprofi написав:на сколько мне стало понятно из чата: отказ именно на выпуск новых карт (любых) оставшимися картами можно пользоваться до завершения срока действия карты. (карт на данный момент всего 3 штуки)
Кажется, что отказ в выдаче новой карты именно в количестве действующих карт. Для пенсионера, который получает только пенсию, как-то нелогично иметь в Привате 3 и более карт? Наверное и банку непонятно зачем их столько для пенсионера? Какая активность этих карт? Уверен, что отсюда и отказ в обслуживание. Или карты лежат и не используются, или по них есть слишком активное и подозрительное (как на пенсионера) движение для финмона банка.
Шановні, і знову я з запитанням! Депозит закінчився і очікує автопролонгації. Після оформлення операції розриву депозиту через "Приват24": - через який час кошти "впадуть" на карту? - чи залежить цей інтервал часу від того, в який момент доби я розриваю депозит (операційний час, вечір, ніч тощо)?
Sungsam написав:Після оформлення операції розриву депозиту через "Приват24": - через який час кошти "впадуть" на карту? - чи залежить цей інтервал часу від того, в який момент доби я розриваю депозит (операційний час, вечір, ніч тощо)?
Зазвичай миттєво, але бажано це робити в операційний час - з 8.30 до 19.00