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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 17:06
stryzhko написав:
Якщо монетка номіналом 5% від суми покупки, то напевно акційна пропозиція на 30 днів, яку отримували по полочним універсалкам, але вона індивідуальна по дзвінку з банку була раніше. Якщо не телефонували, то може щось інше або підключають тепер по-тихому)))
Сьогодні отримав такий дзвінок. Взагалі пропозиція цікава, тільки би хоть десь фіксувалась СМС-кою, емейлом чи що.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 18:59
Ой+ написав:
Сьогодні отримав такий дзвінок. Взагалі пропозиція цікава, тільки би хоть десь фіксувалась СМС-кою, емейлом чи що.
Не запитали, 5 % з купівель за свої, чи кредитні?
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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:53
Мне при звонке сказали что 5% только на кредитные, акция до 31.12 и без комиссий погасить к 25.01.21
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