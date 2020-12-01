|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 17:06
stryzhko написав:
Якщо монетка номіналом 5% від суми покупки, то напевно акційна пропозиція на 30 днів, яку отримували по полочним універсалкам, але вона індивідуальна по дзвінку з банку була раніше. Якщо не телефонували, то може щось інше або підключають тепер по-тихому)))
Сьогодні отримав такий дзвінок. Взагалі пропозиція цікава, тільки би хоть десь фіксувалась СМС-кою, емейлом чи що.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 3889
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 гру, 2020 18:59
Ой+ написав:
Сьогодні отримав такий дзвінок. Взагалі пропозиція цікава, тільки би хоть десь фіксувалась СМС-кою, емейлом чи що.
Не запитали, 5 % з купівель за свої, чи кредитні?
-
SHURICK76
-
-
- Повідомлень: 116
- З нами з: 13.02.15
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 гру, 2020 19:53
Мне при звонке сказали что 5% только на кредитные, акция до 31.12 и без комиссий погасить к 25.01.21
-
Slalob
-
-
- Повідомлень: 19
- З нами з: 01.12.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 гру, 2020 01:29
Как ПриватБанк заставить дать лимит хоть какой-то лимит?
Нужен на оплату частями, которая часто вкуснее а банк или мони с альфой
Альфа 70к
А банк 100+
Моня 100+
Пумб 18
И другие дают кредиты,а привет даже порезал (((
-
b555
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 23.10.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 гру, 2020 10:27
Slalob написав:
Мне при звонке сказали что 5% только на кредитные, акция до 31.12 и без комиссий погасить к 25.01.21
У меня начали начислять по 3% без звонка.
-
oblik2008
-
-
- Повідомлень: 85
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 гру, 2020 10:29
Клаус написав: Aktus написав: Клаус написав:
почти 40 банков приманивают пенсов
А не посоветуете какой выбрать вместо Привата?
ближайший к дому, ощад, наверное
моему пенсионеру ещё нескоро менять, сейчас в привате. Не думаю, что счета они начнут досрочно закрывать
Ощад разве приманивает? Или я просто не знаю - чем именно?
Близость к дому - по-моему тут вообще не критерий выбора. Для один раз съездить открыть карту.
-
Aktus
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 02.11.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 гру, 2020 10:34
Sanio написав:
Кажется, что отказ в выдаче новой карты именно в количестве действующих карт. Для пенсионера, который получает только пенсию, как-то нелогично иметь в Привате 3 и более карт? Наверное и банку непонятно зачем их столько для пенсионера? Какая активность этих карт? Уверен, что отсюда и отказ в обслуживание. Или карты лежат и не используются, или по них есть слишком активное и подозрительное (как на пенсионера) движение для финмона банка.
Разве при всём этом пенсионер теряет право на получение пенсии?
-
Aktus
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 02.11.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 гру, 2020 10:52
Aktus написав:
Ощад разве приманивает? Или я просто не знаю - чем именно?
Депо безподатковий біля 8% на рік.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35325
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1765 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur
, ingtrans
, Intento
, Koticoff
, Lost
, MASolomko
, vitaliy1111
, Wolfenstein
, Кочевник
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|