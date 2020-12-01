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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8750875187528753
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:06

Re: Приватбанк

  stryzhko написав:Якщо монетка номіналом 5% від суми покупки, то напевно акційна пропозиція на 30 днів, яку отримували по полочним універсалкам, але вона індивідуальна по дзвінку з банку була раніше. Якщо не телефонували, то може щось інше або підключають тепер по-тихому)))


Сьогодні отримав такий дзвінок. Взагалі пропозиція цікава, тільки би хоть десь фіксувалась СМС-кою, емейлом чи що.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:59

  Ой+ написав:Сьогодні отримав такий дзвінок. Взагалі пропозиція цікава, тільки би хоть десь фіксувалась СМС-кою, емейлом чи що.

Не запитали, 5 % з купівель за свої, чи кредитні?
SHURICK76
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:53

Re: Приватбанк

Мне при звонке сказали что 5% только на кредитные, акция до 31.12 и без комиссий погасить к 25.01.21
Slalob
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 01:29

Как ПриватБанк заставить дать лимит хоть какой-то лимит?
Нужен на оплату частями, которая часто вкуснее а банк или мони с альфой

Альфа 70к
А банк 100+
Моня 100+
Пумб 18
И другие дают кредиты,а привет даже порезал (((
b555
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 10:27

  Slalob написав:Мне при звонке сказали что 5% только на кредитные, акция до 31.12 и без комиссий погасить к 25.01.21

У меня начали начислять по 3% без звонка.
oblik2008
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 10:29

  Клаус написав:
  Aktus написав:
  Клаус написав:почти 40 банков приманивают пенсов

А не посоветуете какой выбрать вместо Привата?

ближайший к дому, ощад, наверное
моему пенсионеру ещё нескоро менять, сейчас в привате. Не думаю, что счета они начнут досрочно закрывать

Ощад разве приманивает? Или я просто не знаю - чем именно?

Близость к дому - по-моему тут вообще не критерий выбора. Для один раз съездить открыть карту.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 10:34

Re: Приватбанк

  Sanio написав:Кажется, что отказ в выдаче новой карты именно в количестве действующих карт. Для пенсионера, который получает только пенсию, как-то нелогично иметь в Привате 3 и более карт? Наверное и банку непонятно зачем их столько для пенсионера? Какая активность этих карт? Уверен, что отсюда и отказ в обслуживание. Или карты лежат и не используются, или по них есть слишком активное и подозрительное (как на пенсионера) движение для финмона банка.

Разве при всём этом пенсионер теряет право на получение пенсии?
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 10:52

Re: Приватбанк

  Aktus написав:Ощад разве приманивает? Или я просто не знаю - чем именно?

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