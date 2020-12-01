RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8751875287538754
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:17

  Aktus написав:
  Sanio написав:Кажется, что отказ в выдаче новой карты именно в количестве действующих карт. Для пенсионера, который получает только пенсию, как-то нелогично иметь в Привате 3 и более карт? Наверное и банку непонятно зачем их столько для пенсионера? Какая активность этих карт? Уверен, что отсюда и отказ в обслуживание. Или карты лежат и не используются, или по них есть слишком активное и подозрительное (как на пенсионера) движение для финмона банка.

Разве при всём этом пенсионер теряет право на получение пенсии?

Если банк считает, что клиент проводит рискованные операции или оборот по счетах превышает доход, в случае пенсионера - размер пенсии, то может отказаться от его обслуживания. Пенсионер теряет не право на получения пенсии, а обслуживания в данном банке. Просто пенсионерам карты не блочат как другим, а отказывают в перевыпуске и рекомендуют изменить банк.
Sanio
 
Повідомлень: 930
З нами з: 03.09.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8751875287538754
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Ferlakur, miltador, Vorlon, Water, xmmmir і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91168)
02.12.2020 13:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.