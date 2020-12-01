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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8752875387548755>
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:17

  Aktus написав:
  Sanio написав:Кажется, что отказ в выдаче новой карты именно в количестве действующих карт. Для пенсионера, который получает только пенсию, как-то нелогично иметь в Привате 3 и более карт? Наверное и банку непонятно зачем их столько для пенсионера? Какая активность этих карт? Уверен, что отсюда и отказ в обслуживание. Или карты лежат и не используются, или по них есть слишком активное и подозрительное (как на пенсионера) движение для финмона банка.

Разве при всём этом пенсионер теряет право на получение пенсии?

Если банк считает, что клиент проводит рискованные операции или оборот по счетах превышает доход, в случае пенсионера - размер пенсии, то может отказаться от его обслуживания. Пенсионер теряет не право на получения пенсии, а обслуживания в данном банке. Просто пенсионерам карты не блочат как другим, а отказывают в перевыпуске и рекомендуют изменить банк.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:06

  Oktawa написав:
  oblik2008 написав:
  Slalob написав:Мне при звонке сказали что 5% только на кредитные, акция до 31.12 и без комиссий погасить к 25.01.21

У меня начали начислять по 3% без звонка.

Подскажите, а какая минимальная сумма у вас была, на которую вам начислили кешбек?

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oblik2008
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:31

Re: Приватбанк

Только что позвонили и предложили подключить кэшбэк 5% за кредитные на любые покупки, в течение 30 дней, от любой суммы, не более 500 грн.
Если сегодня начну тратить, то загасить надо до 24 января?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:40

  andreyiskra написав:Только что позвонили и предложили подключить кэшбэк 5% за кредитные на любые покупки, в течение 30 дней, от любой суммы, не более 500 грн.
Если сегодня начну тратить, то загасить надо до 24 января?

До 25 января
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:53

  Oktawa написав:Подскажите, а какая минимальная сумма у вас была, на которую вам начислили кешбек?

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  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:19

Re: Приватбанк

Мне периодически приходят деньги на карту по Transferwise, может ли к этому прицепится финмониторинг? Суммы до 10тыс.грн.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:15

  unicdima написав:Мне периодически приходят деньги на карту по Transferwise, может ли к этому прицепится финмониторинг? Суммы до 10тыс.грн.

может
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:29

Re: Приватбанк

  andreyiskra написав:Только что позвонили и предложили подключить кэшбэк 5% за кредитные на любые покупки, в течение 30 дней, от любой суммы, не более 500 грн.


Був у відділенні, оформлював картку взамін протермінованої, то іде масований обдзвон з такою пропозицією.
Кешбек приходить зразу, так що є надія що не розведуть :).
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:41

Re: Приватбанк

  andreyiskra написав:Только что позвонили и предложили подключить кэшбэк 5% за кредитные на любые покупки, в течение 30 дней, от любой суммы, не более 500 грн.
Я бі с удовольствием платил с кредитки за коммуналку, хотя бы гасил комиссию: - два платежа попитцот, кэш 5 минус комис 2 остаетца трояк! :mrgreen: Вчера я, по случаю нехватки средств для оплаты коммуналки ( зима, знаете,ли ), решил к моим 2000 кр.лимита на Уни Примат добавить еще 500, и...чуть не упал со стула - я провалился в окно, где нужно было отписаться о месте работы, возрасте и т.д.
Мошенник теперь точно не сможет :mrgreen:
Востаннє редагувалось protefiks1959 в Сер 02 гру, 2020 17:42, всього редагувалось 1 раз.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:42

Ой+
Расчёт на лоха, который через продолжит пользоваться картой и через 30 дней? Ибо больше привлечь-то нечем :?
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