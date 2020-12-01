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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 17:53
Vorlon написав:Ой+
Расчёт на лоха, который через продолжит пользоваться картой и через 30 дней? Ибо больше привлечь-то нечем
забудут \ не смогут вернуть в грейс период
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