забудут \ не смогут вернуть в грейс период
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 17:53
Додано: Сер 02 гру, 2020 19:04
В банку свій розрахунок, в клієнта свій. Деколи такі підзабуті картки дають трошки користі. Зараз якраз можу відкласти картки, яким активніше користувався, та підсісти на приватівську.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 02 гру, 2020 19:08
можете подсказать, кто помнит ? как падала ставка по вкладу "стандарт" в грн/год с начала года ? сейчас она 8,5%
Додано: Сер 02 гру, 2020 19:19
Клаус дотянул до 26-06-2020 И успел в последний вагон = посадил столбы под 10,5 годовых.
на 12 мес. Потом пошло пике по ставках. Сейчас же , даже безналоговый нет смысла крутить в Привате - иные бАнКи на простых депо ДАЮТ БОЛЬШЕ,
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