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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8752875387548755
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:53

  Vorlon написав:Ой+
Расчёт на лоха, который через продолжит пользоваться картой и через 30 дней? Ибо больше привлечь-то нечем :?

забудут \ не смогут вернуть в грейс период
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:04

  J написав:
  Vorlon написав:Ой+
Расчёт на лоха, который через продолжит пользоваться картой и через 30 дней? Ибо больше привлечь-то нечем :?

забудут \ не смогут вернуть в грейс период


В банку свій розрахунок, в клієнта свій. Деколи такі підзабуті картки дають трошки користі. Зараз якраз можу відкласти картки, яким активніше користувався, та підсісти на приватівську.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:08

можете подсказать, кто помнит ? как падала ставка по вкладу "стандарт" в грн/год с начала года ? сейчас она 8,5%
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:19

Клаус дотянул до 26-06-2020 И успел в последний вагон = посадил столбы под 10,5 годовых.
на 12 мес. Потом пошло пике по ставках. Сейчас же , даже безналоговый нет смысла крутить в Привате - иные бАнКи на простых депо ДАЮТ БОЛЬШЕ,
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Goodman
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  #<1 ... 8752875387548755
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