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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8753875487558756>
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:53

  Vorlon написав:Ой+
Расчёт на лоха, который через продолжит пользоваться картой и через 30 дней? Ибо больше привлечь-то нечем :?

забудут \ не смогут вернуть в грейс период
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:04

  J написав:
  Vorlon написав:Ой+
Расчёт на лоха, который через продолжит пользоваться картой и через 30 дней? Ибо больше привлечь-то нечем :?

забудут \ не смогут вернуть в грейс период


В банку свій розрахунок, в клієнта свій. Деколи такі підзабуті картки дають трошки користі. Зараз якраз можу відкласти картки, яким активніше користувався, та підсісти на приватівську.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:08

можете подсказать, кто помнит ? как падала ставка по вкладу "стандарт" в грн/год с начала года ? сейчас она 8,5%
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:19

Клаус дотянул до 26-06-2020 И успел в последний вагон = посадил столбы под 10,5 годовых.
на 12 мес. Потом пошло пике по ставках. Сейчас же , даже безналоговый нет смысла крутить в Привате - иные бАнКи на простых депо ДАЮТ БОЛЬШЕ,
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:44

  Goodman написав:Клаус дотянул до 26-06-2020 И успел в последний вагон = посадил столбы под 10,5 годовых.
на 12 мес. Потом пошло пике по ставках. Сейчас же , даже безналоговый нет смысла крутить в Привате - иные бАнКи на простых депо ДАЮТ БОЛЬШЕ,


На валютні ризики не зважаєте?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:56

Re: Приватбанк+поповнення депо

Колеги, а що, тепер поповнити депо через тумбу можна раз на день лише ? І давно так ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:58

Re: Приватбанк

  V2 написав:На валютні ризики не зважаєте?

У меня "крутило-мутилово" , год назад давал дядине одному денег на покупку Виваро - он брал $ по 18. Что тут сказать? Если сидеть на з-п - то да , очень очково. А если свободное плаванье ...... моря по колена.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:04

  maxprofit написав:Колеги, а що, тепер поповнити депо через тумбу можна раз на день лише ? І давно так ?

Вчора поповнював.
Коли поповнював другий раз пущало поповнити тільки з карти.
Інший депо дало поповнити готівкою.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:08

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Вчора поповнював.

а через УНИ в П24 - религия уже не позволяет?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:14

  Goodman написав:Сейчас же , даже безналоговый нет смысла крутить в Привате - иные бАнКи на простых депо ДАЮТ БОЛЬШЕ,

Если те иные есть в наличии.
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ruvex
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