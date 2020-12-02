забудут \ не смогут вернуть в грейс период
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 17:53
Додано: Сер 02 гру, 2020 19:04
В банку свій розрахунок, в клієнта свій. Деколи такі підзабуті картки дають трошки користі. Зараз якраз можу відкласти картки, яким активніше користувався, та підсісти на приватівську.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 02 гру, 2020 19:08
можете подсказать, кто помнит ? как падала ставка по вкладу "стандарт" в грн/год с начала года ? сейчас она 8,5%
Додано: Сер 02 гру, 2020 19:19
Клаус дотянул до 26-06-2020 И успел в последний вагон = посадил столбы под 10,5 годовых.
на 12 мес. Потом пошло пике по ставках. Сейчас же , даже безналоговый нет смысла крутить в Привате - иные бАнКи на простых депо ДАЮТ БОЛЬШЕ,
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Додано: Сер 02 гру, 2020 19:44
Додано: Сер 02 гру, 2020 19:56
Re: Приватбанк+поповнення депо
Колеги, а що, тепер поповнити депо через тумбу можна раз на день лише ? І давно так ?
Додано: Сер 02 гру, 2020 19:58
Re: Приватбанк
У меня "крутило-мутилово" , год назад давал дядине одному денег на покупку Виваро - он брал $ по 18. Что тут сказать? Если сидеть на з-п - то да , очень очково. А если свободное плаванье ...... моря по колена.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 20:04
Вчора поповнював.
Коли поповнював другий раз пущало поповнити тільки з карти.
Інший депо дало поповнити готівкою.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 20:08
Re: Приватбанк
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Додано: Сер 02 гру, 2020 20:14
Если те иные есть в наличии.
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