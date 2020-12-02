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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8753875487558756 Додано: Сер 02 гру, 2020 20:14 b555 написав: Как ПриватБанк заставить дать лимит хоть какой-то лимит?

Нужен на оплату частями, которая часто вкуснее а банк или мони с альфой



Альфа 70к

А банк 100+

Моня 100+

Пумб 18

И другие дают кредиты,а привет даже порезал ((( Как ПриватБанк заставить дать лимит хоть какой-то лимит?Нужен на оплату частями, которая часто вкуснее а банк или мони с альфойАльфа 70кА банк 100+Моня 100+Пумб 18И другие дают кредиты,а привет даже порезал (((

Для начала порезать оте 100+ хотя бы до 20-30 и смотреть Кредитный рейтинг. Из-за большой кред. нагрузки скорее всего шансы будут нулевые. Для начала порезать оте 100+ хотя бы до 20-30 и смотреть Кредитный рейтинг. Из-за большой кред. нагрузки скорее всего шансы будут нулевые. Отримай бонус за оформлення картки:

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Повідомлень: 1226 З нами з: 15.02.20 Подякував: 166 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 гру, 2020 20:48 Re: Приватбанк Striker написав: b555 написав: Как ПриватБанк заставить дать лимит хоть какой-то лимит?

Нужен на оплату частями, которая часто вкуснее а банк или мони с альфой



Альфа 70к

А банк 100+

Моня 100+

Пумб 18

И другие дают кредиты,а привет даже порезал ((( Как ПриватБанк заставить дать лимит хоть какой-то лимит?Нужен на оплату частями, которая часто вкуснее а банк или мони с альфойАльфа 70кА банк 100+Моня 100+Пумб 18И другие дают кредиты,а привет даже порезал (((

Для начала порезать оте 100+ хотя бы до 20-30 и смотреть Кредитный рейтинг. Из-за большой кред. нагрузки скорее всего шансы будут нулевые. Для начала порезать оте 100+ хотя бы до 20-30 и смотреть Кредитный рейтинг. Из-за большой кред. нагрузки скорее всего шансы будут нулевые.



Смысла особого нет, резать лимиты по выгодным картам ради ничем не интересного Привата, и то скорее всего ничего не даст, причина явно не в рейтинге и не в нагрузке, а в неадекватности скоринга Привата Смысла особого нет, резать лимиты по выгодным картам ради ничем не интересного Привата, и то скорее всего ничего не даст, причина явно не в рейтинге и не в нагрузке, а в неадекватности скоринга Привата Faceless

Модератор Повідомлень: 28208 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1185 раз. Подякували: 6793 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 гру, 2020 21:27 Faceless написав:

Смысла особого нет, резать лимиты по выгодным картам ради ничем не интересного Привата, и то скорее всего ничего не даст, причина явно не в рейтинге и не в нагрузке, а в неадекватности скоринга Привата Смысла особого нет, резать лимиты по выгодным картам ради ничем не интересного Привата, и то скорее всего ничего не даст, причина явно не в рейтинге и не в нагрузке, а в неадекватности скоринга Привата

Это кому неинтересного, Вам? Человек же написал, что ему нужна Оплата частями от Привата. Моно, А-Банк и прочие рядом не стояли в этом плане. Вот для меня вообще ничем неинтересны А-Банк и Моно в плане кэшбэка, на обоих порезал лимит до 2к.

Кстати, о смысле резать ненужные лимиты. Тут когда-то уже писали, что после получения кредитки А-Банка, Приват порезал свой лимит. Вижу в этом прямую связь. Я ещё понимаю лимит 70к на Альфе, там часто есть хорошие кэшбэки. А вот зачем иметь по 100к в Моне и Ломбарде, где за кредитные повышенный кэшбэк только у партнёров, мне непонятно. Это кому неинтересного, Вам? Человек же написал, что ему нужна Оплата частями от Привата. Моно, А-Банк и прочие рядом не стояли в этом плане. Вот для меня вообще ничем неинтересны А-Банк и Моно в плане кэшбэка, на обоих порезал лимит до 2к.Кстати, о смысле резать ненужные лимиты. Тут когда-то уже писали, что после получения кредитки А-Банка, Приват порезал свой лимит. Вижу в этом прямую связь. Я ещё понимаю лимит 70к на Альфе, там часто есть хорошие кэшбэки. А вот зачем иметь по 100к в Моне и Ломбарде, где за кредитные повышенный кэшбэк только у партнёров, мне непонятно. Отримай бонус за оформлення картки:

100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus

- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber

- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb

- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0 * за першу покупку від 150 грн * за першу покупку від 150 грн Striker

Повідомлень: 1226 З нами з: 15.02.20 Подякував: 166 раз. Подякували: 124 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 8753875487558756 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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