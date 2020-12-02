Додано: Сер 02 гру, 2020 21:27

Faceless написав:

Смысла особого нет, резать лимиты по выгодным картам ради ничем не интересного Привата, и то скорее всего ничего не даст, причина явно не в рейтинге и не в нагрузке, а в неадекватности скоринга Привата Смысла особого нет, резать лимиты по выгодным картам ради ничем не интересного Привата, и то скорее всего ничего не даст, причина явно не в рейтинге и не в нагрузке, а в неадекватности скоринга Привата

Это кому неинтересного, Вам? Человек же написал, что ему нужна Оплата частями от Привата. Моно, А-Банк и прочие рядом не стояли в этом плане. Вот для меня вообще ничем неинтересны А-Банк и Моно в плане кэшбэка, на обоих порезал лимит до 2к.Кстати, о смысле резать ненужные лимиты. Тут когда-то уже писали, что после получения кредитки А-Банка, Приват порезал свой лимит. Вижу в этом прямую связь. Я ещё понимаю лимит 70к на Альфе, там часто есть хорошие кэшбэки. А вот зачем иметь по 100к в Моне и Ломбарде, где за кредитные повышенный кэшбэк только у партнёров, мне непонятно.