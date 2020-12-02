Для начала порезать оте 100+ хотя бы до 20-30 и смотреть Кредитный рейтинг. Из-за большой кред. нагрузки скорее всего шансы будут нулевые.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 20:14
Для начала порезать оте 100+ хотя бы до 20-30 и смотреть Кредитный рейтинг. Из-за большой кред. нагрузки скорее всего шансы будут нулевые.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 20:48
Re: Приватбанк
Смысла особого нет, резать лимиты по выгодным картам ради ничем не интересного Привата, и то скорее всего ничего не даст, причина явно не в рейтинге и не в нагрузке, а в неадекватности скоринга Привата
Додано: Сер 02 гру, 2020 21:27
Это кому неинтересного, Вам? Человек же написал, что ему нужна Оплата частями от Привата. Моно, А-Банк и прочие рядом не стояли в этом плане. Вот для меня вообще ничем неинтересны А-Банк и Моно в плане кэшбэка, на обоих порезал лимит до 2к.
Кстати, о смысле резать ненужные лимиты. Тут когда-то уже писали, что после получения кредитки А-Банка, Приват порезал свой лимит. Вижу в этом прямую связь. Я ещё понимаю лимит 70к на Альфе, там часто есть хорошие кэшбэки. А вот зачем иметь по 100к в Моне и Ломбарде, где за кредитные повышенный кэшбэк только у партнёров, мне непонятно.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 22:58
Re: Приватбанк
есть ли у привата аналог беспроцентной рассрочки, как акционная до конца года у альфа банка на 3 и 6 мес - любая покупка от 500 грн под 0.01 и без комиссий вообще, в том числе чтобы списание ежемесячного платежа в счет кредитных средств было без комисии.
видел в ветке упоминания о более выгодной оплате частями от привата но сути выгоды не понял
насколько я понимаю в данный момент в магазинах-партнерах можно оформить рассрочку без ежемесячной комиссии на определенные товары при условии наличия собственных средств перед днем списания ежемесячного платежа? или есть другие выгодные виды рассрочек для вообще всех покупок/ покупок в магазинах партнеров?
Додано: Сер 02 гру, 2020 23:05
мне был несколько месяцев назад начал резать и порезал до нуля. Но потом яначал пробовать бегунок ставить на 10К и через месяц-другой вернули. Возможно также депозиты появились, это повлияло.
Кредитный рейтинг 303
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck[/list]
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Сер 02 гру, 2020 23:08
Re: Приватбанк
У Альфы рассрочка на 3 и 6 месяцев бесплатная (может, пропустил что-то, но недавно обнаружил). Это уже ничем не хуже приватовской оплаты частями, а учитывая, что еще и кешбек можно, хоть и 0,5% (Приват в этом плане вообще ни о чем) - то намного лучше.
Приват последнее время активно многим срезал лимиты, и тут явно какие-то изменения в их скоринговой модели. Потому, срезав в лимиты в нормальных банках, скорее всего вы ни от Привата ничего не получите, еще и с меньшими лимитами останетесь
Додано: Сер 02 гру, 2020 23:10
Додано: Сер 02 гру, 2020 23:40
Может быть Вы и правы. Я брал в Чёрную пятницу телефон на 15 платежей Оплатой частями. Это почти то же самое, что оплатить УкрСибом с 5% кэшбэка, если посчитать % на эту сумму с учётом уменьшения каждый месяц. Но я брал с расчётом, что из-за возможной девальвации я потом заплачу меньшую сумму в долларовом эквиваленте, обменяв валюту подороже. А кому-то просто может не хватать оборотных средств, чтобы так сразу оплатить всю сумму, и тут Оплата частями будет очень кстати, так как это беспроцентный кредит на длительный срок. В общем, разные ситуации бывают.
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