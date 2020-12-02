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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8754875587568757
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 01:05

Re: Приватбанк

kolyuchy написав: Кто что слышал по этому поводу?

Почитайте пару сторінок вище. Вже 2 тижні обговорювали періодично. Або скористайтеся чудо-кнопкою "пошук"))
stryzhko
 
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