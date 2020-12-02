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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8754875587568757 Додано: Чет 03 гру, 2020 01:05 Re: Приватбанк kolyuchy написав: Кто что слышал по этому поводу?

Почитайте пару сторінок вище. Вже 2 тижні обговорювали періодично. Або скористайтеся чудо-кнопкою "пошук")) Почитайте пару сторінок вище. Вже 2 тижні обговорювали періодично. Або скористайтеся чудо-кнопкою "пошук")) stryzhko Повідомлень: 1478 З нами з: 04.10.16 Подякував: 351 раз. Подякували: 306 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 02:15 Faceless написав: Striker написав: b555 написав: Как ПриватБанк заставить дать лимит хоть какой-то лимит?

Нужен на оплату частями, которая часто вкуснее а банк или мони с альфой



Альфа 70к

А банк 100+

Моня 100+

Пумб 18

И другие дают кредиты,а привет даже порезал ((( Как ПриватБанк заставить дать лимит хоть какой-то лимит?Нужен на оплату частями, которая часто вкуснее а банк или мони с альфойАльфа 70кА банк 100+Моня 100+Пумб 18И другие дают кредиты,а привет даже порезал (((

Для начала порезать оте 100+ хотя бы до 20-30 и смотреть Кредитный рейтинг. Из-за большой кред. нагрузки скорее всего шансы будут нулевые. Для начала порезать оте 100+ хотя бы до 20-30 и смотреть Кредитный рейтинг. Из-за большой кред. нагрузки скорее всего шансы будут нулевые.



Смысла особого нет, резать лимиты по выгодным картам ради ничем не интересного Привата, и то скорее всего ничего не даст, причина явно не в рейтинге и не в нагрузке, а в неадекватности скоринга Привата Смысла особого нет, резать лимиты по выгодным картам ради ничем не интересного Привата, и то скорее всего ничего не даст, причина явно не в рейтинге и не в нагрузке, а в неадекватности скоринга Привата



Как убрал счет ФОПа с привата так и порезали, принес выписку с укрсиба, но не подняли...

В привате кроме оплаты частями ловить нечего.

Альфы, Пумба и ОТП акционна рассрочка уделывает предложения привата по 55 дней на раз.

Кому надо их 55 дней, когда на Альфе/Пумбе/ОТП это 6 месяцев?

Кредитная нагрузка = использованные линии к доходу = 1.5 т.е. полторы зарплаты Как убрал счет ФОПа с привата так и порезали, принес выписку с укрсиба, но не подняли...В привате кроме оплаты частями ловить нечего.Альфы, Пумба и ОТП акционна рассрочка уделывает предложения привата по 55 дней на раз.Кому надо их 55 дней, когда на Альфе/Пумбе/ОТП это 6 месяцев?Кредитная нагрузка = использованные линии к доходу = 1.5 т.е. полторы зарплаты b555 Повідомлень: 12 З нами з: 23.10.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 02:28 Sanio написав: Aktus написав: Sanio написав: Кажется, что отказ в выдаче новой карты именно в количестве действующих карт. Для пенсионера, который получает только пенсию, как-то нелогично иметь в Привате 3 и более карт? Наверное и банку непонятно зачем их столько для пенсионера? Какая активность этих карт? Уверен, что отсюда и отказ в обслуживание. Или карты лежат и не используются, или по них есть слишком активное и подозрительное (как на пенсионера) движение для финмона банка. Кажется, что отказ в выдаче новой карты именно в количестве действующих карт. Для пенсионера, который получает только пенсию, как-то нелогично иметь в Привате 3 и более карт? Наверное и банку непонятно зачем их столько для пенсионера? Какая активность этих карт? Уверен, что отсюда и отказ в обслуживание. Или карты лежат и не используются, или по них есть слишком активное и подозрительное (как на пенсионера) движение для финмона банка.

Разве при всём этом пенсионер теряет право на получение пенсии? Разве при всём этом пенсионер теряет право на получение пенсии?

Если банк считает, что клиент проводит рискованные операции или оборот по счетах превышает доход, в случае пенсионера - размер пенсии, то может отказаться от его обслуживания. Пенсионер теряет не право на получения пенсии, а обслуживания в данном банке. Просто пенсионерам карты не блочат как другим, а отказывают в перевыпуске и рекомендуют изменить банк. Если банк считает, что клиент проводит рискованные операции или оборот по счетах превышает доход, в случае пенсионера - размер пенсии, то может отказаться от его обслуживания. Пенсионер теряет не право на получения пенсии, а обслуживания в данном банке. Просто пенсионерам карты не блочат как другим, а отказывают в перевыпуске и рекомендуют изменить банк.

А, если так (рискованные операции), то понятно. Просто до того вы писали "нелогично иметь в Привате 3 и более карт", что, согласитесь, не одно и то же.

И если "карты лежат и не используются", то вроде это аж никак не должно вызывать подозрений финмона.

Да и про "оборот по счетах превышает доход, в случае пенсионера - размер пенсии" - разве пенсионер не может иметь другие источники дохода (даже легальные), кроме пенсии? Разве что превышает на порядок, и то...

Но если банк отказывает в обслуживании, то по всем картам, не? А, если так (рискованные операции), то понятно. Просто до того вы писали "нелогично иметь в Привате 3 и более карт", что, согласитесь, не одно и то же.И если "карты лежат и не используются", то вроде это аж никак не должно вызывать подозрений финмона.Да и про "оборот по счетах превышает доход, в случае пенсионера - размер пенсии" - разве пенсионер не может иметь другие источники дохода (даже легальные), кроме пенсии? Разве что превышает на порядок, и то...Но если банк отказывает в обслуживании, то по всем картам, не? Aktus Повідомлень: 89 З нами з: 02.11.17 Подякував: 18 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 02:49 Re: Приватбанк Driver написав: на ПУМБ (в Пумбе зарплатная карта) - будет ли там комиссия на входе? на ПУМБ (в Пумбе зарплатная карта) - будет ли там комиссия на входе?

читайте тарифы зп карты

если всекарта то вход без комиссии читайте тарифы зп картыесли всекарта то вход без комиссии wtf

Повідомлень: 15 З нами з: 29.11.20 Подякував: 1 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8754875587568757 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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