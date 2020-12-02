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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 01:05
kolyuchy написав: Кто что слышал по этому поводу?
Почитайте пару сторінок вище. Вже 2 тижні обговорювали періодично. Або скористайтеся чудо-кнопкою "пошук"))
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stryzhko
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Додано: Чет 03 гру, 2020 02:15
Faceless написав: Striker написав: b555 написав:
Как ПриватБанк заставить дать лимит хоть какой-то лимит?
Нужен на оплату частями, которая часто вкуснее а банк или мони с альфой
Альфа 70к
А банк 100+
Моня 100+
Пумб 18
И другие дают кредиты,а привет даже порезал (((
Для начала порезать оте 100+ хотя бы до 20-30 и смотреть Кредитный рейтинг. Из-за большой кред. нагрузки скорее всего шансы будут нулевые.
Смысла особого нет, резать лимиты по выгодным картам ради ничем не интересного Привата, и то скорее всего ничего не даст, причина явно не в рейтинге и не в нагрузке, а в неадекватности скоринга Привата
Как убрал счет ФОПа с привата так и порезали, принес выписку с укрсиба, но не подняли...
В привате кроме оплаты частями ловить нечего.
Альфы, Пумба и ОТП акционна рассрочка уделывает предложения привата по 55 дней на раз.
Кому надо их 55 дней, когда на Альфе/Пумбе/ОТП это 6 месяцев?
Кредитная нагрузка = использованные линии к доходу = 1.5 т.е. полторы зарплаты
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Додано: Чет 03 гру, 2020 02:28
Sanio написав: Aktus написав: Sanio написав:
Кажется, что отказ в выдаче новой карты именно в количестве действующих карт. Для пенсионера, который получает только пенсию, как-то нелогично иметь в Привате 3 и более карт? Наверное и банку непонятно зачем их столько для пенсионера? Какая активность этих карт? Уверен, что отсюда и отказ в обслуживание. Или карты лежат и не используются, или по них есть слишком активное и подозрительное (как на пенсионера) движение для финмона банка.
Разве при всём этом пенсионер теряет право на получение пенсии?
Если банк считает, что клиент проводит рискованные операции или оборот по счетах превышает доход, в случае пенсионера - размер пенсии, то может отказаться от его обслуживания. Пенсионер теряет не право на получения пенсии, а обслуживания в данном банке. Просто пенсионерам карты не блочат как другим, а отказывают в перевыпуске и рекомендуют изменить банк.
А, если так (рискованные операции), то понятно. Просто до того вы писали "нелогично иметь в Привате 3 и более карт", что, согласитесь, не одно и то же.
И если "карты лежат и не используются", то вроде это аж никак не должно вызывать подозрений финмона.
Да и про "оборот по счетах превышает доход, в случае пенсионера - размер пенсии" - разве пенсионер не может иметь другие источники дохода (даже легальные), кроме пенсии? Разве что превышает на порядок, и то...
Но если банк отказывает в обслуживании, то по всем картам, не?
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Aktus
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Додано: Чет 03 гру, 2020 02:49
Driver написав:
на ПУМБ (в Пумбе зарплатная карта) - будет ли там комиссия на входе?
читайте тарифы зп карты
если всекарта то вход без комиссии
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wtf
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