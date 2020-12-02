Додано: Чет 03 гру, 2020 02:28

Sanio написав: Aktus написав: Sanio написав: Кажется, что отказ в выдаче новой карты именно в количестве действующих карт. Для пенсионера, который получает только пенсию, как-то нелогично иметь в Привате 3 и более карт? Наверное и банку непонятно зачем их столько для пенсионера? Какая активность этих карт? Уверен, что отсюда и отказ в обслуживание. Или карты лежат и не используются, или по них есть слишком активное и подозрительное (как на пенсионера) движение для финмона банка. Кажется, что отказ в выдаче новой карты именно в количестве действующих карт. Для пенсионера, который получает только пенсию, как-то нелогично иметь в Привате 3 и более карт? Наверное и банку непонятно зачем их столько для пенсионера? Какая активность этих карт? Уверен, что отсюда и отказ в обслуживание. Или карты лежат и не используются, или по них есть слишком активное и подозрительное (как на пенсионера) движение для финмона банка.

Разве при всём этом пенсионер теряет право на получение пенсии? Разве при всём этом пенсионер теряет право на получение пенсии?

Если банк считает, что клиент проводит рискованные операции или оборот по счетах превышает доход, в случае пенсионера - размер пенсии, то может отказаться от его обслуживания. Пенсионер теряет не право на получения пенсии, а обслуживания в данном банке. Просто пенсионерам карты не блочат как другим, а отказывают в перевыпуске и рекомендуют изменить банк. Если банк считает, что клиент проводит рискованные операции или оборот по счетах превышает доход, в случае пенсионера - размер пенсии, то может отказаться от его обслуживания. Пенсионер теряет не право на получения пенсии, а обслуживания в данном банке. Просто пенсионерам карты не блочат как другим, а отказывают в перевыпуске и рекомендуют изменить банк.

А, если так (рискованные операции), то понятно. Просто до того вы писали "нелогично иметь в Привате 3 и более карт", что, согласитесь, не одно и то же.И если "карты лежат и не используются", то вроде это аж никак не должно вызывать подозрений финмона.Да и про "оборот по счетах превышает доход, в случае пенсионера - размер пенсии" - разве пенсионер не может иметь другие источники дохода (даже легальные), кроме пенсии? Разве что превышает на порядок, и то...Но если банк отказывает в обслуживании, то по всем картам, не?