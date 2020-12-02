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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 01:05
kolyuchy написав: Кто что слышал по этому поводу?
Почитайте пару сторінок вище. Вже 2 тижні обговорювали періодично. Або скористайтеся чудо-кнопкою "пошук"))
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Додано: Чет 03 гру, 2020 02:15
Faceless написав: Striker написав: b555 написав:
Как ПриватБанк заставить дать лимит хоть какой-то лимит?
Нужен на оплату частями, которая часто вкуснее а банк или мони с альфой
Альфа 70к
А банк 100+
Моня 100+
Пумб 18
И другие дают кредиты,а привет даже порезал (((
Для начала порезать оте 100+ хотя бы до 20-30 и смотреть Кредитный рейтинг. Из-за большой кред. нагрузки скорее всего шансы будут нулевые.
Смысла особого нет, резать лимиты по выгодным картам ради ничем не интересного Привата, и то скорее всего ничего не даст, причина явно не в рейтинге и не в нагрузке, а в неадекватности скоринга Привата
Как убрал счет ФОПа с привата так и порезали, принес выписку с укрсиба, но не подняли...
В привате кроме оплаты частями ловить нечего.
Альфы, Пумба и ОТП акционна рассрочка уделывает предложения привата по 55 дней на раз.
Кому надо их 55 дней, когда на Альфе/Пумбе/ОТП это 6 месяцев?
Кредитная нагрузка = использованные линии к доходу = 1.5 т.е. полторы зарплаты
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b555
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Додано: Чет 03 гру, 2020 02:28
Sanio написав: Aktus написав: Sanio написав:
Кажется, что отказ в выдаче новой карты именно в количестве действующих карт. Для пенсионера, который получает только пенсию, как-то нелогично иметь в Привате 3 и более карт? Наверное и банку непонятно зачем их столько для пенсионера? Какая активность этих карт? Уверен, что отсюда и отказ в обслуживание. Или карты лежат и не используются, или по них есть слишком активное и подозрительное (как на пенсионера) движение для финмона банка.
Разве при всём этом пенсионер теряет право на получение пенсии?
Если банк считает, что клиент проводит рискованные операции или оборот по счетах превышает доход, в случае пенсионера - размер пенсии, то может отказаться от его обслуживания. Пенсионер теряет не право на получения пенсии, а обслуживания в данном банке. Просто пенсионерам карты не блочат как другим, а отказывают в перевыпуске и рекомендуют изменить банк.
А, если так (рискованные операции), то понятно. Просто до того вы писали "нелогично иметь в Привате 3 и более карт", что, согласитесь, не одно и то же.
И если "карты лежат и не используются", то вроде это аж никак не должно вызывать подозрений финмона.
Да и про "оборот по счетах превышает доход, в случае пенсионера - размер пенсии" - разве пенсионер не может иметь другие источники дохода (даже легальные), кроме пенсии? Разве что превышает на порядок, и то...
Но если банк отказывает в обслуживании, то по всем картам, не?
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Додано: Чет 03 гру, 2020 02:49
Driver написав:
на ПУМБ (в Пумбе зарплатная карта) - будет ли там комиссия на входе?
читайте тарифы зп карты
если всекарта то вход без комиссии
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Додано: Чет 03 гру, 2020 05:58
Клаус написав:
т.е. первые полгода держался 10,5 ?
скорее всего да , процент крутился около 11....10,5 , потом завал и маемо те, що маемо.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 07:11
Driver,
1) прокатит. С Уни своими без мзды.
Aktus написав:
Да и про "оборот по счетах превышает доход, в случае пенсионера - размер пенсии" - разве пенсионер не может иметь другие источники дохода (даже легальные), кроме пенсии? Разве что превышает на порядок, и то...
А пенс указывал возможность наличия этого дохода в анкетных данных?..
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Додано: Чет 03 гру, 2020 07:17
b555 написав:
В привате кроме оплаты частями ловить нечего.
Альфы, Пумба и ОТП акционна рассрочка уделывает предложения привата по 55 дней на раз.
Кому надо их 55 дней, когда на Альфе/Пумбе/ОТП это 6 месяцев?
Вы не забывайте, что ничего не вечно, и халявные рассрочки могут скоро закончиться, а Оплата частями была, есть и будет.
b555 написав:
Кредитная нагрузка = использованные линии к доходу = 1.5 т.е. полторы зарплаты
У меня впервые кред. рейтинг опустился ниже 400, потому что сумма всех кредитов (Оплаты частями) и рассрочек (Альфа) + снятый лимит в Пумбе = раза в 4-5 больше моего оф. дохода.
Везде 5-значные цифры.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 08:27
Striker написав:
У меня впервые кред. рейтинг опустился ниже 400, потому что сумма всех кредитов (Оплаты частями) и рассрочек (Альфа) + снятый лимит в Пумбе = раза в 4-5 больше моего оф. дохода.
Везде 5-значные цифры.
Там же теж тисяча параметрів;)
Можливо він опустився також через часті запити кредитного рейтингу. Бо теж вибраний ліміт в 5-6 раз більше від доходу, але рейтинг з рекордних 585, коли півроку не робив запитів, знизився за місяць до моїх середніх 559 і напевно таки через підвищену кількість запитів.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 09:00
Driver написав:
2. Если с Универсальной кинуть Р2Р на ПУМБ (в Пумбе зарплатная карта) - будет ли там комиссия на входе?
2. Как минимум будет комиссия на выходе с Уни. 0,5%, мин. 5 грн.
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Додано: Чет 03 гру, 2020 09:40
MASolomko написав:
А пенс указывал возможность наличия этого дохода в анкетных данных?..
Ну даже если пенс не указывал наличие этого дохода - ведь у финмона всегда есть возможность запросить у клиента: "а что это за ди-джей?" - а не отказывать в перевыпуске пенсионной карты. Опять таки - у меня может не быть вообще доходов - но могут быть ДЕНЬГИ. На счетах в других банках. Заработанные официально намного ранее. Мне что для того чтобы их гонять между СВОИМИ разными счетами в банках тоже надо иметь доход?
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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