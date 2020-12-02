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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:36
Flamingo, если я правильно помню, то в ряде банков можно указать, что есть наличие собственных сбережений (там не надо указывать сумму, которая есть).
Ну и почему банк отказал в перевыпуске карты мы здесь не знаем, как и всех тонкостей вокруг аккаунта пенса.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 14:11
stryzhko написав: Striker написав:
У меня впервые кред. рейтинг опустился ниже 400, потому что сумма всех кредитов (Оплаты частями) и рассрочек (Альфа) + снятый лимит в Пумбе = раза в 4-5 больше моего оф. дохода.
Везде 5-значные цифры.
Там же теж тисяча параметрів;)
Можливо він опустився також через часті запити кредитного рейтингу. Бо теж вибраний ліміт в 5-6 раз більше від доходу, але рейтинг з рекордних 585, коли півроку не робив запитів, знизився за місяць до моїх середніх 559 і напевно таки через підвищену кількість запитів.
Можливо вони там щось підкрутили у своїй моделі. У мене теж рейтинг на історичному мінімумі.
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