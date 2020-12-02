RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8755875687578758
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:36

Re: Приватбанк

Flamingo, если я правильно помню, то в ряде банков можно указать, что есть наличие собственных сбережений (там не надо указывать сумму, которая есть).

Ну и почему банк отказал в перевыпуске карты мы здесь не знаем, как и всех тонкостей вокруг аккаунта пенса.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2704
З нами з: 08.03.18
Подякував: 291 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 14:11

  stryzhko написав:
Striker написав:У меня впервые кред. рейтинг опустился ниже 400, потому что сумма всех кредитов (Оплаты частями) и рассрочек (Альфа) + снятый лимит в Пумбе = раза в 4-5 больше моего оф. дохода. :D Везде 5-значные цифры. :oops:

Там же теж тисяча параметрів;)
Можливо він опустився також через часті запити кредитного рейтингу. Бо теж вибраний ліміт в 5-6 раз більше від доходу, але рейтинг з рекордних 585, коли півроку не робив запитів, знизився за місяць до моїх середніх 559 і напевно таки через підвищену кількість запитів.

Можливо вони там щось підкрутили у своїй моделі. У мене теж рейтинг на історичному мінімумі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5108
З нами з: 18.08.14
Подякував: 223 раз.
Подякували: 636 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:36

  klug написав:
  stryzhko написав:
Striker написав:У меня впервые кред. рейтинг опустился ниже 400, потому что сумма всех кредитов (Оплаты частями) и рассрочек (Альфа) + снятый лимит в Пумбе = раза в 4-5 больше моего оф. дохода. :D Везде 5-значные цифры. :oops:

Там же теж тисяча параметрів;)
Можливо він опустився також через часті запити кредитного рейтингу. Бо теж вибраний ліміт в 5-6 раз більше від доходу, але рейтинг з рекордних 585, коли півроку не робив запитів, знизився за місяць до моїх середніх 559 і напевно таки через підвищену кількість запитів.

Можливо вони там щось підкрутили у своїй моделі. У мене теж рейтинг на історичному мінімумі.


У меня тоже на сотню упал за день. Ничего не открывал, кредитов не брал, даже не просил о повышении кредлимитов нигде...
alibob
 
Повідомлень: 110
З нами з: 31.01.18
Подякував: 11 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:00

Re: Приватбанк

  Striker написав:У меня впервые кред. рейтинг опустился ниже 400, потому что сумма всех кредитов (Оплаты частями) и рассрочек (Альфа) + снятый лимит в Пумбе = раза в 4-5 больше моего оф. дохода. Везде 5-значные цифры.

Ну если ваш основной доход поступает не в Приват, то никаких данных о нем для расчета рейтинга нет и быть не может, потому я очень сомневаюсь, что он вообще сколько нибудь влияет на рейтинг
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28222
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1185 раз.
Подякували: 6795 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 17:11

  Faceless написав:Ну если ваш основной доход поступает не в Приват, то никаких данных о нем для расчета рейтинга нет и быть не может, потому я очень сомневаюсь, что он вообще сколько нибудь влияет на рейтинг

У меня ЗП в Привате. Может быть доход и не влияет. Точно влияет сумма использованных кред. лимитов. Я когда получил кредитку в ПУМБе и сразу же снял весь лимит, то на следующий день рейтинг обвалился сразу на 60 пунктов. А при погашениях Оплат частями заметил, что рейтинг понемногу растёт.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1233
З нами з: 15.02.20
Подякував: 168 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 17:40

Re: Приватбанк

  Striker написав:Я когда получил кредитку в ПУМБе и сразу же снял весь лимит

Такое действие плохо расценивается само по себе, ибо подпадает под шаблон поведения мошенников
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28222
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1185 раз.
Подякували: 6795 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 17:49

  Striker написав:
  Faceless написав:Ну если ваш основной доход поступает не в Приват, то никаких данных о нем для расчета рейтинга нет и быть не может, потому я очень сомневаюсь, что он вообще сколько нибудь влияет на рейтинг

У меня ЗП в Привате. Может быть доход и не влияет. Точно влияет сумма использованных кред. лимитов. Я когда получил кредитку в ПУМБе и сразу же снял весь лимит, то на следующий день рейтинг обвалился сразу на 60 пунктов. А при погашениях Оплат частями заметил, что рейтинг понемногу растёт.

а что пумб каждый день подает отчет в БКИ? Или таки подает, когда прозревает? :P
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck[/list]
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 1260
З нами з: 30.03.15
Подякував: 171 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:02

  Faceless написав:
  Striker написав:У меня впервые кред. рейтинг опустился ниже 400, потому что сумма всех кредитов (Оплаты частями) и рассрочек (Альфа) + снятый лимит в Пумбе = раза в 4-5 больше моего оф. дохода. Везде 5-значные цифры.

Ну если ваш основной доход поступает не в Приват, то никаких данных о нем для расчета рейтинга нет и быть не может, потому я очень сомневаюсь, что он вообще сколько нибудь влияет на рейтинг

Яку частину анкетних даних позичальника позикодавці подають до БКІ? Там нічого немає про доходи, майно і т.д.?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5108
З нами з: 18.08.14
Подякував: 223 раз.
Подякували: 636 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:36

Re: Приватбанк

  klug написав:Яку частину анкетних даних позичальника позикодавці подають до БКІ? Там нічого немає про доходи, майно і т.д.?

Подають дані про кредити, і то, добровільно. Інформації про ваші доходи і майно у банку в принципі не так вже й багато, тільки залишки й обороти на рахунках тільки в цьому банку, можливо - надходження ЗП, якщо це банк з зарплатним проектом, ну і в принципі все. І це - банківська таємниця, що не має стосунку до кредитного бюро, то ж не має ніяк туди передаватися. Банк, звісно, знаючи дещо про ваші заощадження, надходження й витрати, може використовувати ці дані додатково до інформації від бюро для власної системи скорингу - але не віддавати назовні
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28222
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1185 раз.
Подякували: 6795 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 8755875687578758
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3569)
03.12.2020 18:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.