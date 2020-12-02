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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:36
Flamingo, если я правильно помню, то в ряде банков можно указать, что есть наличие собственных сбережений (там не надо указывать сумму, которая есть).
Ну и почему банк отказал в перевыпуске карты мы здесь не знаем, как и всех тонкостей вокруг аккаунта пенса.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 14:11
stryzhko написав: Striker написав:
У меня впервые кред. рейтинг опустился ниже 400, потому что сумма всех кредитов (Оплаты частями) и рассрочек (Альфа) + снятый лимит в Пумбе = раза в 4-5 больше моего оф. дохода.
Везде 5-значные цифры.
Там же теж тисяча параметрів;)
Можливо він опустився також через часті запити кредитного рейтингу. Бо теж вибраний ліміт в 5-6 раз більше від доходу, але рейтинг з рекордних 585, коли півроку не робив запитів, знизився за місяць до моїх середніх 559 і напевно таки через підвищену кількість запитів.
Можливо вони там щось підкрутили у своїй моделі. У мене теж рейтинг на історичному мінімумі.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 15:36
klug написав: stryzhko написав: Striker написав:
У меня впервые кред. рейтинг опустился ниже 400, потому что сумма всех кредитов (Оплаты частями) и рассрочек (Альфа) + снятый лимит в Пумбе = раза в 4-5 больше моего оф. дохода.
Везде 5-значные цифры.
Там же теж тисяча параметрів;)
Можливо він опустився також через часті запити кредитного рейтингу. Бо теж вибраний ліміт в 5-6 раз більше від доходу, але рейтинг з рекордних 585, коли півроку не робив запитів, знизився за місяць до моїх середніх 559 і напевно таки через підвищену кількість запитів.
Можливо вони там щось підкрутили у своїй моделі. У мене теж рейтинг на історичному мінімумі.
У меня тоже на сотню упал за день. Ничего не открывал, кредитов не брал, даже не просил о повышении кредлимитов нигде...
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Додано: Чет 03 гру, 2020 16:00
Striker написав:
У меня впервые кред. рейтинг опустился ниже 400, потому что сумма всех кредитов (Оплаты частями) и рассрочек (Альфа) + снятый лимит в Пумбе = раза в 4-5 больше моего оф. дохода. Везде 5-значные цифры.
Ну если ваш основной доход поступает не в Приват, то никаких данных о нем для расчета рейтинга нет и быть не может, потому я очень сомневаюсь, что он вообще сколько нибудь влияет на рейтинг
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Faceless
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Додано: Чет 03 гру, 2020 17:11
Faceless написав:
Ну если ваш основной доход поступает не в Приват, то никаких данных о нем для расчета рейтинга нет и быть не может, потому я очень сомневаюсь, что он вообще сколько нибудь влияет на рейтинг
У меня ЗП в Привате. Может быть доход и не влияет. Точно влияет сумма использованных кред. лимитов. Я когда получил кредитку в ПУМБе и сразу же снял весь лимит, то на следующий день рейтинг обвалился сразу на 60 пунктов. А при погашениях Оплат частями заметил, что рейтинг понемногу растёт.
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Striker
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Додано: Чет 03 гру, 2020 17:40
Striker написав:
Я когда получил кредитку в ПУМБе и сразу же снял весь лимит
Такое действие плохо расценивается само по себе, ибо подпадает под шаблон поведения мошенников
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Додано: Чет 03 гру, 2020 17:49
Striker написав: Faceless написав:
Ну если ваш основной доход поступает не в Приват, то никаких данных о нем для расчета рейтинга нет и быть не может, потому я очень сомневаюсь, что он вообще сколько нибудь влияет на рейтинг
У меня ЗП в Привате. Может быть доход и не влияет. Точно влияет сумма использованных кред. лимитов. Я когда получил кредитку в ПУМБе и сразу же снял весь лимит, то на следующий день рейтинг обвалился сразу на 60 пунктов. А при погашениях Оплат частями заметил, что рейтинг понемногу растёт.
а что пумб каждый день подает отчет в БКИ? Или таки подает, когда прозревает?
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ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Додано: Чет 03 гру, 2020 18:02
Faceless написав: Striker написав:
У меня впервые кред. рейтинг опустился ниже 400, потому что сумма всех кредитов (Оплаты частями) и рассрочек (Альфа) + снятый лимит в Пумбе = раза в 4-5 больше моего оф. дохода. Везде 5-значные цифры.
Ну если ваш основной доход поступает не в Приват, то никаких данных о нем для расчета рейтинга нет и быть не может, потому я очень сомневаюсь, что он вообще сколько нибудь влияет на рейтинг
Яку частину анкетних даних позичальника позикодавці подають до БКІ? Там нічого немає про доходи, майно і т.д.?
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klug
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Додано: Чет 03 гру, 2020 18:36
klug написав:
Яку частину анкетних даних позичальника позикодавці подають до БКІ? Там нічого немає про доходи, майно і т.д.?
Подають дані про кредити, і то, добровільно. Інформації про ваші доходи і майно у банку в принципі не так вже й багато, тільки залишки й обороти на рахунках тільки в цьому банку, можливо - надходження ЗП, якщо це банк з зарплатним проектом, ну і в принципі все. І це - банківська таємниця, що не має стосунку до кредитного бюро, то ж не має ніяк туди передаватися. Банк, звісно, знаючи дещо про ваші заощадження, надходження й витрати, може використовувати ці дані додатково до інформації від бюро для власної системи скорингу - але не віддавати назовні
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