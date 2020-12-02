В моем случае кура с форварда увидела мою кредитку в ПУМБЕ и сказала сумму КЛ.
Даже не знаю, как поступить - при запросе очередной кредитной карты искренне признаваться во всех своих кредитках или сказать - вы сами все увидите в запросе УБКИ. ?
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Додано: Чет 03 гру, 2020 19:42
Re: Приватбанк
В моем случае кура с форварда увидела мою кредитку в ПУМБЕ и сказала сумму КЛ.
Даже не знаю, как поступить - при запросе очередной кредитной карты искренне признаваться во всех своих кредитках или сказать - вы сами все увидите в запросе УБКИ. ?
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Додано: Чет 03 гру, 2020 19:53
Re: Приватбанк
А у Вас все кредитки в УБКИ? У меня и половины там нет.
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:59
Ну то, что увидела кредитку в ПУМБе и лимит, совершенно нормально - это как раз те данные, что и передают в бюро. До купы там еще могут быть и телефоны, что вы оставляли, в том числе третьих лиц (думаю, в основном их туда сливает Приват), и даже ваше фото с картой (опять таки Приват, который делает ваше фото с карточкой).
Все может и не увидят. В УБКИ не все мои кредитки есть, например, а Идея не обновляет там инфу по лимиту. Ни разу не перечислял все свои кредитки в других банках при оформлении, а на вопрос в анкете "есть ли счета в других банках" тупо пишу "нет" при всей очевидной абсурдности ответа - что сами увидят в УБКИ или еще где - то и будут знать. И пока мне только раз отказали в лимите - Изя игнорирует, думаю, из-за того что в ТАСе и так две кредитки.
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