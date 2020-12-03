В моем случае кура с форварда увидела мою кредитку в ПУМБЕ и сказала сумму КЛ.
Даже не знаю, как поступить - при запросе очередной кредитной карты искренне признаваться во всех своих кредитках или сказать - вы сами все увидите в запросе УБКИ. ?
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Додано: Чет 03 гру, 2020 19:42
Re: Приватбанк
В моем случае кура с форварда увидела мою кредитку в ПУМБЕ и сказала сумму КЛ.
Даже не знаю, как поступить - при запросе очередной кредитной карты искренне признаваться во всех своих кредитках или сказать - вы сами все увидите в запросе УБКИ. ?
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Додано: Чет 03 гру, 2020 19:53
Re: Приватбанк
А у Вас все кредитки в УБКИ? У меня и половины там нет.
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:59
Ну то, что увидела кредитку в ПУМБе и лимит, совершенно нормально - это как раз те данные, что и передают в бюро. До купы там еще могут быть и телефоны, что вы оставляли, в том числе третьих лиц (думаю, в основном их туда сливает Приват), и даже ваше фото с картой (опять таки Приват, который делает ваше фото с карточкой).
Все может и не увидят. В УБКИ не все мои кредитки есть, например, а Идея не обновляет там инфу по лимиту. Ни разу не перечислял все свои кредитки в других банках при оформлении, а на вопрос в анкете "есть ли счета в других банках" тупо пишу "нет" при всей очевидной абсурдности ответа - что сами увидят в УБКИ или еще где - то и будут знать. И пока мне только раз отказали в лимите - Изя игнорирует, думаю, из-за того что в ТАСе и так две кредитки.
Додано: Чет 03 гру, 2020 21:35
Всегда говорю: да, в привате есть, как и у всех остальных оленей, а что ?
Для куры этого вполне достаточно
Додано: П'ят 04 гру, 2020 02:41
А обязан? Предугадать "возможность наличия"?
Да и в обсуждаемом случае вроде как без разницы, поскольку закрывают-то именно пенсионную карту, по которой претензий нет.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 07:45
Re: Приватбанк
Не обязан, но при неправильно заполненных анкетных данных к владельцу счёта за подозрительные операции могут возникнуть вопросы.
При описанном ранее сценарии должны отказать в продлении и открытии любых карт.
Банку не понравилось активность по картам/счетам пенсионера или что-то другое.
Такой сценарий — "мягкий" разрыв отношений. Когда не сразу выгоняют, а по сроку действия карты.
Пока действует карантин, то срок карты будет автоматически продлён.
Скажем так, если пенсионер реально чист, то пусть:
1) попробует обновить паспортные и анкетные данные в отделении банка;
2) жалуется в НБУ или правительственную линию.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:43
с привата на пумб, по реквизитам за 3грн. как долго идут средства?
подскажите
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:52
Re: Приватбанк
Игорь Алексеевич, отправка на счёта физлиц будет с комиссией 0,5 % и банк отправит на следующий рабочий день, т. е. в понедельник прийдёт деньга.
Для пополнения карт и счетов ПУМБ у Привата есть своя "тропинка" (до конца сего года) — без % и с мгновенным зачислением. Ищите в платежах шаблон оплаты по "промокоду" ПУМБ
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:21
Только что пытался войти в свой Приват24 - предлагает регистрацию. Зарегистрировался по старому номеру - пустой аккаунт. Это че такое?
Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:21
MASolomko
ну нахвига на каждой странице писать об этой возможности
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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