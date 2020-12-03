RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8756875787588759
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:42

Re: Приватбанк

  Faceless написав:Подають дані про кредити, і то, добровільно.

В моем случае кура с форварда увидела мою кредитку в ПУМБЕ и сказала сумму КЛ.
Даже не знаю, как поступить - при запросе очередной кредитной карты искренне признаваться во всех своих кредитках или сказать - вы сами все увидите в запросе УБКИ. ?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3935
З нами з: 23.11.14
Подякував: 661 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:53

Re: Приватбанк

  Goodman написав:Даже не знаю, как поступить - при запросе очередной кредитной карты искренне признаваться во всех своих кредитках или сказать - вы сами все увидите в запросе УБКИ. ?

А у Вас все кредитки в УБКИ? У меня и половины там нет.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1891
З нами з: 31.07.19
Подякував: 50 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:59

  Goodman написав:
  Faceless написав:Подають дані про кредити, і то, добровільно.

В моем случае кура с форварда увидела мою кредитку в ПУМБЕ и сказала сумму КЛ.
Даже не знаю, как поступить - при запросе очередной кредитной карты искренне признаваться во всех своих кредитках или сказать - вы сами все увидите в запросе УБКИ. ?

Ну то, что увидела кредитку в ПУМБе и лимит, совершенно нормально - это как раз те данные, что и передают в бюро. До купы там еще могут быть и телефоны, что вы оставляли, в том числе третьих лиц (думаю, в основном их туда сливает Приват), и даже ваше фото с картой (опять таки Приват, который делает ваше фото с карточкой).

Все может и не увидят. В УБКИ не все мои кредитки есть, например, а Идея не обновляет там инфу по лимиту. Ни разу не перечислял все свои кредитки в других банках при оформлении, а на вопрос в анкете "есть ли счета в других банках" тупо пишу "нет" при всей очевидной абсурдности ответа - что сами увидят в УБКИ или еще где - то и будут знать. И пока мне только раз отказали в лимите - Изя игнорирует, думаю, из-за того что в ТАСе и так две кредитки.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28227
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1185 раз.
Подякували: 6796 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:35

  Faceless написав:на вопрос в анкете "есть ли счета в других банках" тупо пишу "нет" при всей очевидной абсурдности ответа

Всегда говорю: да, в привате есть, как и у всех остальных оленей, а что ?
Для куры этого вполне достаточно
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4904
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 02:41

  MASolomko написав:
  Aktus написав:Да и про "оборот по счетах превышает доход, в случае пенсионера - размер пенсии" - разве пенсионер не может иметь другие источники дохода (даже легальные), кроме пенсии? Разве что превышает на порядок, и то...
А пенс указывал возможность наличия этого дохода в анкетных данных?..

А обязан? Предугадать "возможность наличия"?
Да и в обсуждаемом случае вроде как без разницы, поскольку закрывают-то именно пенсионную карту, по которой претензий нет.
Aktus
 
Повідомлень: 90
З нами з: 02.11.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 07:45

Re: Приватбанк

  Aktus написав:А обязан?
Не обязан, но при неправильно заполненных анкетных данных к владельцу счёта за подозрительные операции могут возникнуть вопросы.

  Aktus написав:...поскольку закрывают-то именно пенсионную карту, по которой претензий нет.
При описанном ранее сценарии должны отказать в продлении и открытии любых карт.
Банку не понравилось активность по картам/счетам пенсионера или что-то другое.
Такой сценарий — "мягкий" разрыв отношений. Когда не сразу выгоняют, а по сроку действия карты.

Пока действует карантин, то срок карты будет автоматически продлён.


Скажем так, если пенсионер реально чист, то пусть:
1) попробует обновить паспортные и анкетные данные в отделении банка;
2) жалуется в НБУ или правительственную линию.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2707
З нами з: 08.03.18
Подякував: 291 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:43

с привата на пумб, по реквизитам за 3грн. как долго идут средства?
подскажите
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5200
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:52

Re: Приватбанк

Игорь Алексеевич, отправка на счёта физлиц будет с комиссией 0,5 % и банк отправит на следующий рабочий день, т. е. в понедельник прийдёт деньга.

Для пополнения карт и счетов ПУМБ у Привата есть своя "тропинка" (до конца сего года) — без % и с мгновенным зачислением. Ищите в платежах шаблон оплаты по "промокоду" ПУМБ ;)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2707
З нами з: 08.03.18
Подякував: 291 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:21

Только что пытался войти в свой Приват24 - предлагает регистрацию. Зарегистрировался по старому номеру - пустой аккаунт. Это че такое?
ishvara
 
Повідомлень: 1568
З нами з: 09.12.12
Подякував: 262 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:21

MASolomko
ну нахвига на каждой странице писать об этой возможности :?:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2653
З нами з: 28.02.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8756875787588759
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, M-Audio і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (68)
04.12.2020 11:16
Альфа-Банк (91252)
04.12.2020 11:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.