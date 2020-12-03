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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:55
хуторянка написав:MASolomko
ну нахвига на каждой странице писать об этой возможности
Потому как -- сколько там осталось до конца года?..
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