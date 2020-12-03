Потому как -- сколько там осталось до конца года?..
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:55
Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:44
опять банк жжёт
многие с пом п24 подкл к нафтогазу, в шаблонах коммуналки появляется шаблон НГ, с указанием сч-ка. Но вы же все знаете что данные сч-ка НГ получает от оператора ГРМ - у меня киевгаз. Вот пишу в чат банка - уберите из шаблона поля сч-ка, ведь их не заполняя вообще не сможешь оплатить. Ответ чата: можете сделать свой шаблон.. Шаблон предоставлен НГ. Но у НГ в личкабе нету кнопки для сч-ка (все видели ?).
Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:21
Re: Приватбанк
За оплату доставки новой почтой кэшбек не налили. В выписке сначится: покупка, автомобильный фрахт.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:16
Re: Приватбанк
ну от кешбек перевалив за сотню, що з ним тепер робити?
ні в мобільному ні в комповому приват24 ніяких кнопочок на вивід не знайшов, ніякої інфи взагалі нема.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:18
Re: Приватбанк
Тётка вроде говорила что через 30 дней он сам выводится.
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