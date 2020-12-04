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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8757875887598760
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:44

опять банк жжёт
многие с пом п24 подкл к нафтогазу, в шаблонах коммуналки появляется шаблон НГ, с указанием сч-ка. Но вы же все знаете что данные сч-ка НГ получает от оператора ГРМ - у меня киевгаз. Вот пишу в чат банка - уберите из шаблона поля сч-ка, ведь их не заполняя вообще не сможешь оплатить. Ответ чата: можете сделать свой шаблон.. Шаблон предоставлен НГ. Но у НГ в личкабе нету кнопки для сч-ка (все видели ?).
Клаус
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:21

Re: Приватбанк

За оплату доставки новой почтой кэшбек не налили. В выписке сначится: покупка, автомобильный фрахт.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:16

Re: Приватбанк

ну от кешбек перевалив за сотню, що з ним тепер робити?
ні в мобільному ні в комповому приват24 ніяких кнопочок на вивід не знайшов, ніякої інфи взагалі нема.
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unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:18

Re: Приватбанк

Тётка вроде говорила что через 30 дней он сам выводится.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:48

Клаус Ну и заполняйте тот шаблон НГ теми же показаниями, какие передаете оператору ГРМ. Какие проблемы? Вам же лучше, Вы архивируете квитанции Привата с показаниями
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:56

  protefiks1959 написав:Клаус Ну и заполняйте тот шаблон НГ теми же показаниями, какие передаете оператору ГРМ. Какие проблемы? Вам же лучше, Вы архивируете квитанции Привата с показаниями

Верно,приматовские просьбы заполнить счетчики при оплате в середине месяца всегда ставлю 1 было 1 есть.
Главное в кабинах поставщиков в конце месяца подать.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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