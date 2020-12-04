Vorlon написав:О чём вы? Форум за годы явно потерял многих своих читателей и это печально
Ага. И видсоточка+ иже с ними. (
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 гру, 2020 14:18
Re: Приватбанк
Ага. И видсоточка+ иже с ними. (
Додано: Суб 05 гру, 2020 14:26
тоже давно на более полезных для здоровья
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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