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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8758875987608761
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:18

Re: Приватбанк

Vorlon написав:О чём вы? Форум за годы явно потерял многих своих читателей и это печально :(


Ага. И видсоточка+ иже с ними. (
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:26

  Vorlon написав:
  Aps написав: Массовость всегда приводит к потере качества. )

О чём вы? Форум за годы явно потерял многих своих читателей и это печально :(

тоже давно на более полезных для здоровья :wink:
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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