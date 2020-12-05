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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8758875987608761
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:18

Re: Приватбанк

Vorlon написав:О чём вы? Форум за годы явно потерял многих своих читателей и это печально :(


Ага. И видсоточка+ иже с ними. (
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 15:42

  protefiks1959 написав:Клаус Ну и заполняйте тот шаблон НГ теми же показаниями, какие передаете оператору ГРМ. Какие проблемы? Вам же лучше, Вы архивируете квитанции Привата с показаниями

считаю, что плательщик не должен дополнительно напрягаться, расставаясь с деньгами. При том зная, что это - внесение по сч-ку - полная профанация (счёт кубов ведётся по оператору ГРМ - оттуда в НГ).
Клаус
 
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