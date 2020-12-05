Vorlon написав:О чём вы? Форум за годы явно потерял многих своих читателей и это печально
Ага. И видсоточка+ иже с ними. (
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Додано: Суб 05 гру, 2020 14:18
Re: Приватбанк
Ага. И видсоточка+ иже с ними. (
Додано: Суб 05 гру, 2020 15:42
считаю, что плательщик не должен дополнительно напрягаться, расставаясь с деньгами. При том зная, что это - внесение по сч-ку - полная профанация (счёт кубов ведётся по оператору ГРМ - оттуда в НГ).
Додано: Суб 05 гру, 2020 17:13
Re: Приватбанк
Я тоже так считал. Передавал по телефону показания по двум квартирам, платил из П24 регулярные платежи, они тогда были без комиссии и небыло графы показаний. И вдрух повестка с задолженостью по одной из квартир. Я распечатал квитанции и пришел в абонотдел:- вот последние показания счетчика, вот проплаченные суммы...Не тут кобыла...Мне говорят, что показания я не передавал, и разобраться невозможно ввиду того, что в каждом месяце был разный расход и разная цена. Спасло только то, что там квартиранты, они сбрасывали фото счетчиков мне на вайбер, и таким образом, показывая работнице фотки, навели порядок. На мои крики, что я передавал пок одновременно по двум квартирам, и мои вот же ж есть, то почему нет других, ничего вразумительного не ответили.
После этого умну в компе папки платежей с копиями квитанций с показаниями
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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