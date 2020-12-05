Додано: Суб 05 гру, 2020 17:13

Клаус написав: считаю, что плательщик не должен дополнительно напрягаться, расставаясь с деньгами. При том зная, что это - внесение по сч-ку - полная профанация (счёт кубов ведётся по оператору ГРМ - оттуда в НГ). считаю, что плательщик не должен дополнительно напрягаться, расставаясь с деньгами. При том зная, что это - внесение по сч-ку - полная профанация (счёт кубов ведётся по оператору ГРМ - оттуда в НГ).

Я тоже так считал. Передавал по телефону показания по двум квартирам, платил из П24 регулярные платежи, они тогда были без комиссии и небыло графы показаний. И вдрух повестка с задолженостью по одной из квартир. Я распечатал квитанции и пришел в абонотдел:- вот последние показания счетчика, вот проплаченные суммы...Не тут кобыла...Мне говорят, что показания я не передавал, и разобраться невозможно ввиду того, что в каждом месяце был разный расход и разная цена. Спасло только то, что там квартиранты, они сбрасывали фото счетчиков мне на вайбер, и таким образом, показывая работнице фотки, навели порядок. На мои крики, что я передавал пок одновременно по двум квартирам, и мои вот же ж есть, то почему нет других, ничего вразумительного не ответили.После этого умну в компе папки платежей с копиями квитанций с показаниями