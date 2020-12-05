RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8758875987608761
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:18

Re: Приватбанк

Vorlon написав:О чём вы? Форум за годы явно потерял многих своих читателей и это печально :(


Ага. И видсоточка+ иже с ними. (
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3330
З нами з: 24.06.15
Подякував: 61 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 15:42

  protefiks1959 написав:Клаус Ну и заполняйте тот шаблон НГ теми же показаниями, какие передаете оператору ГРМ. Какие проблемы? Вам же лучше, Вы архивируете квитанции Привата с показаниями

считаю, что плательщик не должен дополнительно напрягаться, расставаясь с деньгами. При том зная, что это - внесение по сч-ку - полная профанация (счёт кубов ведётся по оператору ГРМ - оттуда в НГ).
Клаус
 
Повідомлень: 1063
З нами з: 04.10.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 17:13

Re: Приватбанк

  Клаус написав:считаю, что плательщик не должен дополнительно напрягаться, расставаясь с деньгами. При том зная, что это - внесение по сч-ку - полная профанация (счёт кубов ведётся по оператору ГРМ - оттуда в НГ).
Я тоже так считал. Передавал по телефону показания по двум квартирам, платил из П24 регулярные платежи, они тогда были без комиссии и небыло графы показаний. И вдрух повестка с задолженостью по одной из квартир. Я распечатал квитанции и пришел в абонотдел:- вот последние показания счетчика, вот проплаченные суммы...Не тут кобыла...Мне говорят, что показания я не передавал, и разобраться невозможно ввиду того, что в каждом месяце был разный расход и разная цена. Спасло только то, что там квартиранты, они сбрасывали фото счетчиков мне на вайбер, и таким образом, показывая работнице фотки, навели порядок. На мои крики, что я передавал пок одновременно по двум квартирам, и мои вот же ж есть, то почему нет других, ничего вразумительного не ответили.
После этого умну в компе папки платежей с копиями квитанций с показаниями
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
Аватар користувача
 
Повідомлень: 439
З нами з: 11.06.16
Подякував: 41 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:21

а кто-то пробовал - не подавать показания и не платить?
заметил что у меня многие соседи не платят - даже за электрику.
тётечка которая снимает показания счётчиков - почему то сильно возмущалась в слух по этому поводу...
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4433
З нами з: 21.04.11
Подякував: 633 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:34

  uaprofi написав:а кто-то пробовал - не подавать показания и не платить?
заметил что у меня многие соседи не платят - даже за электрику.
тётечка которая снимает показания счётчиков - почему то сильно возмущалась в слух по этому поводу...

Они будут выставлять счета по "усреднённым" показателям потребления (как правило, больше чем реальное потребление)
Можно передавать меньше (по проверки)
Или передавать как есть, и не платить (скорее всего тоже недолго)

Есть "знакомые знакомых", в частном доме только электричество (в т.ч. отопление) по обычному тарифу. Передают "как есть", но платят несколько сотен грн в месяц, что не покрывает месячный счёт. Долг накопился (и накапливается) около 12к грн (со слов). Но их не отключают, видимо потому что какие-то регулярные оплаты есть (или хз почему)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13448
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7400 раз.
Подякували: 3531 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:50

Re: Приватбанк

  Вкладчик1234 написав:Есть "знакомые знакомых", в частном доме только электричество (в т.ч. отопление) по обычному тарифу. Передают "как есть", но платят несколько сотен грн в месяц, что не покрывает месячный счёт. Долг накопился (и накапливается) около 12к грн (со слов). Но их не отключают, видимо потому что какие-то регулярные оплаты есть (или хз почему)

Правило карантина действует. Миниоплаты не спасут - в счетчиках есть реле и дистанционное отключение. Отключат и на табло счетчика бегущая строка - ВАШ ДОЛГ *****. Да, НИКи счас такие - не забалуеш.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3947
З нами з: 23.11.14
Подякував: 661 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 23:02

Re: Приватбанк

  Goodman написав:Правило карантина действует.

у соседей долг был ещё до карантина.
даже электрику никто не обрезал
долг больше 12 месяцев (если исходить из потребления 200 квт в месяц - точнее больше 5 тыс)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4433
З нами з: 21.04.11
Подякував: 633 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 23:16

Re: Приватбанк

  uaprofi написав:у соседей долг был ещё до карантина.

много зависит от того, кому принадлежит РЕС, в моем случае это "чехи" , они не церемонятся....
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3947
З нами з: 23.11.14
Подякував: 661 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 23:21

  Goodman написав:Миниоплаты не спасут - в счетчиках есть реле и дистанционное отключение. Отключат и на табло счетчика бегущая строка - ВАШ ДОЛГ *****. Да, НИКи счас такие - не забалуеш.

Не знаю какой там.
Но бабушке в г. Запорожье весной поменяли (централизованно, на всей улице) электронно-механические НИКи на чёрные с диском внутри (типа как советский, но вроде начинка немного отличается). Вроде как "новый" накручивает процентов на 20 меньше :)
Глянул в кабинете плательщика: модель СОИ-449М-1-У
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13448
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7400 раз.
Подякували: 3531 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 8758875987608761
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, wolt450 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (997)
05.12.2020 23:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.