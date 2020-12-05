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Ага. И видсоточка+ иже с ними. (
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Додано: Суб 05 гру, 2020 14:18
Re: Приватбанк
Ага. И видсоточка+ иже с ними. (
Додано: Суб 05 гру, 2020 15:42
считаю, что плательщик не должен дополнительно напрягаться, расставаясь с деньгами. При том зная, что это - внесение по сч-ку - полная профанация (счёт кубов ведётся по оператору ГРМ - оттуда в НГ).
Додано: Суб 05 гру, 2020 17:13
Re: Приватбанк
Я тоже так считал. Передавал по телефону показания по двум квартирам, платил из П24 регулярные платежи, они тогда были без комиссии и небыло графы показаний. И вдрух повестка с задолженостью по одной из квартир. Я распечатал квитанции и пришел в абонотдел:- вот последние показания счетчика, вот проплаченные суммы...Не тут кобыла...Мне говорят, что показания я не передавал, и разобраться невозможно ввиду того, что в каждом месяце был разный расход и разная цена. Спасло только то, что там квартиранты, они сбрасывали фото счетчиков мне на вайбер, и таким образом, показывая работнице фотки, навели порядок. На мои крики, что я передавал пок одновременно по двум квартирам, и мои вот же ж есть, то почему нет других, ничего вразумительного не ответили.
После этого умну в компе папки платежей с копиями квитанций с показаниями
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Суб 05 гру, 2020 22:21
а кто-то пробовал - не подавать показания и не платить?
заметил что у меня многие соседи не платят - даже за электрику.
тётечка которая снимает показания счётчиков - почему то сильно возмущалась в слух по этому поводу...
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 05 гру, 2020 22:34
Они будут выставлять счета по "усреднённым" показателям потребления (как правило, больше чем реальное потребление)
Можно передавать меньше (по проверки)
Или передавать как есть, и не платить (скорее всего тоже недолго)
Есть "знакомые знакомых", в частном доме только электричество (в т.ч. отопление) по обычному тарифу. Передают "как есть", но платят несколько сотен грн в месяц, что не покрывает месячный счёт. Долг накопился (и накапливается) около 12к грн (со слов). Но их не отключают, видимо потому что какие-то регулярные оплаты есть (или хз почему)
Biden's Laptop Matters
Додано: Суб 05 гру, 2020 22:50
Re: Приватбанк
Правило карантина действует. Миниоплаты не спасут - в счетчиках есть реле и дистанционное отключение. Отключат и на табло счетчика бегущая строка - ВАШ ДОЛГ *****. Да, НИКи счас такие - не забалуеш.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 23:02
Re: Приватбанк
у соседей долг был ещё до карантина.
даже электрику никто не обрезал
долг больше 12 месяцев (если исходить из потребления 200 квт в месяц - точнее больше 5 тыс)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 05 гру, 2020 23:16
Re: Приватбанк
много зависит от того, кому принадлежит РЕС, в моем случае это "чехи" , они не церемонятся....
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Суб 05 гру, 2020 23:21
Не знаю какой там.
Но бабушке в г. Запорожье весной поменяли (централизованно, на всей улице) электронно-механические НИКи на чёрные с диском внутри (типа как советский, но вроде начинка немного отличается). Вроде как "новый" накручивает процентов на 20 меньше
Глянул в кабинете плательщика: модель СОИ-449М-1-У
Biden's Laptop Matters
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