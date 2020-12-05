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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8759876087618762 Додано: Нед 06 гру, 2020 07:54 Re: Приватбанк Мне такой установили в Запорожье на Шевченковском, заменили мой двутарифный на их двутарифный. andreyiskra Повідомлень: 1030 З нами з: 28.01.15 Подякував: 7 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 гру, 2020 08:06 Квесторе_поверніться написав: Vorlon написав: Aps написав: Массовость всегда приводит к потере качества. ) Массовость всегда приводит к потере качества. )

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Учасників понад 55 тис., кожен день 10 нових, хоча припиняють активність форумчани з десятками тисяч повідомлень, цікаво чому писали так багато і чому кинули.

Особисто я постійно бачу на гілках, що читаю, записи від сили 50-ти дописувачів.

Щодо комуналки - газу.

Уже цього опалювального сезону 73 тис. споживачів «Івано-Франківськгазу» ризикують залишитися без субсидії, а після завершення карантинних заходів – без розподілу газу до домівок. Ще 30 тис. боржників уже отримали досудові повідомлення.



"Ми з початку осені фіксуємо катастрофічне падіння рівня розрахунків за спожитий газ з боку побутових споживачів. Лише за останній місяць заборгованість населення зросла на 87,9 млн грн, досягнувши показника у 436,24 млн грн", - розповідає директор ТОВ "Івано-Франківськгаз збут".



«Івано-Франківськгаз» хоче збільшити тариф на доставку газу майже вчетверо

Також вирішили переглянути діючий тариф і встановити його на рівні 4,35 гривень за кубометр на місяць (+ПДВ). Зазначимо, що сьогодні вартість транспортування одного кубометра становить 1,2 грн на місяць. Тобто, підвищення відбувається більш ніж в 3,5 рази.



Заплатив за газ ще в серпні, але боюсь, що можу за компанію залишитись без газу з такими апетитами газовиків і здатністю населення платити навіть по теперішній ціні. Учасників понад 55 тис., кожен день 10 нових, хоча припиняють активність форумчани з десятками тисяч повідомлень, цікаво чому писали так багато і чому кинули.Особисто я постійно бачу на гілках, що читаю, записи від сили 50-ти дописувачів.Щодо комуналки - газу.Заплатив за газ ще в серпні, але боюсь, що можу за компанію залишитись без газу з такими апетитами газовиків і здатністю населення платити навіть по теперішній ціні. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3898 З нами з: 19.04.12 Подякував: 54 раз. Подякували: 495 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8759876087618762 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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