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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8759876087618762
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 07:54

Re: Приватбанк

Мне такой установили в Запорожье на Шевченковском, заменили мой двутарифный на их двутарифный.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 08:06

  Квесторе_поверніться написав:
  Vorlon написав:
  Aps написав: Массовость всегда приводит к потере качества. )

О чём вы? Форум за годы явно потерял многих своих читателей и это печально :(

Звідки знаєте про читачів?


Учасників понад 55 тис., кожен день 10 нових, хоча припиняють активність форумчани з десятками тисяч повідомлень, цікаво чому писали так багато і чому кинули.
Особисто я постійно бачу на гілках, що читаю, записи від сили 50-ти дописувачів.
Щодо комуналки - газу.
Уже цього опалювального сезону 73 тис. споживачів «Івано-Франківськгазу» ризикують залишитися без субсидії, а після завершення карантинних заходів – без розподілу газу до домівок. Ще 30 тис. боржників уже отримали досудові повідомлення.

"Ми з початку осені фіксуємо катастрофічне падіння рівня розрахунків за спожитий газ з боку побутових споживачів. Лише за останній місяць заборгованість населення зросла на 87,9 млн грн, досягнувши показника у 436,24 млн грн", - розповідає директор ТОВ "Івано-Франківськгаз збут".

«Івано-Франківськгаз» хоче збільшити тариф на доставку газу майже вчетверо
Також вирішили переглянути діючий тариф і встановити його на рівні 4,35 гривень за кубометр на місяць (+ПДВ). Зазначимо, що сьогодні вартість транспортування одного кубометра становить 1,2 грн на місяць. Тобто, підвищення відбувається більш ніж в 3,5 рази.


Заплатив за газ ще в серпні, але боюсь, що можу за компанію залишитись без газу з такими апетитами газовиків і здатністю населення платити навіть по теперішній ціні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:00

Re: Приватбанк

Здесь кэшбэк 5% чистыми будет?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:06

Re: Приватбанк

Тут коллеги меняли местного поставщика газа на нафтогаз. Скажите, а поставщик доставки тоже автоматом меняется или остается старый?
*******
valya
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:31

Re: Приватбанк

valya написав: Скажите, а поставщик доставки тоже автоматом меняется или остается старый?

Старий звичайно. Його можна змінити разом з нерухомістю
stryzhko
 
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  #<1 ... 8759876087618762
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