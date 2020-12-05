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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 гру, 2020 07:54
Re: Приватбанк
Мне такой установили в Запорожье на Шевченковском, заменили мой двутарифный на их двутарифный.
Додано: Нед 06 гру, 2020 08:06
Учасників понад 55 тис., кожен день 10 нових, хоча припиняють активність форумчани з десятками тисяч повідомлень, цікаво чому писали так багато і чому кинули.
Особисто я постійно бачу на гілках, що читаю, записи від сили 50-ти дописувачів.
Щодо комуналки - газу.
Заплатив за газ ще в серпні, але боюсь, що можу за компанію залишитись без газу з такими апетитами газовиків і здатністю населення платити навіть по теперішній ціні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 06 гру, 2020 10:00
Re: Приватбанк
Здесь кэшбэк 5% чистыми будет?
Додано: Нед 06 гру, 2020 10:06
Re: Приватбанк
Тут коллеги меняли местного поставщика газа на нафтогаз. Скажите, а поставщик доставки тоже автоматом меняется или остается старый?
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Додано: Нед 06 гру, 2020 10:31
Re: Приватбанк
Старий звичайно. Його можна змінити разом з нерухомістю
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