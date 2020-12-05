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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 гру, 2020 07:54
Мне такой установили в Запорожье на Шевченковском, заменили мой двутарифный на их двутарифный.
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andreyiskra
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Додано: Нед 06 гру, 2020 08:06
Квесторе_поверніться написав: Vorlon написав: Aps написав:
Массовость всегда приводит к потере качества. )
О чём вы? Форум за годы явно потерял многих своих читателей и это печально
Звідки знаєте про читачів?
Учасників понад 55 тис., кожен день 10 нових, хоча припиняють активність форумчани з десятками тисяч повідомлень, цікаво чому писали так багато і чому кинули.
Особисто я постійно бачу на гілках, що читаю, записи від сили 50-ти дописувачів.
Щодо комуналки - газу.
Уже цього опалювального сезону 73 тис. споживачів «Івано-Франківськгазу» ризикують залишитися без субсидії, а після завершення карантинних заходів – без розподілу газу до домівок. Ще 30 тис. боржників уже отримали досудові повідомлення.
"Ми з початку осені фіксуємо катастрофічне падіння рівня розрахунків за спожитий газ з боку побутових споживачів. Лише за останній місяць заборгованість населення зросла на 87,9 млн грн, досягнувши показника у 436,24 млн грн", - розповідає директор ТОВ "Івано-Франківськгаз збут".
«Івано-Франківськгаз» хоче збільшити тариф на доставку газу майже вчетверо
Також вирішили переглянути діючий тариф і встановити його на рівні 4,35 гривень за кубометр на місяць (+ПДВ). Зазначимо, що сьогодні вартість транспортування одного кубометра становить 1,2 грн на місяць. Тобто, підвищення відбувається більш ніж в 3,5 рази.
Заплатив за газ ще в серпні, але боюсь, що можу за компанію залишитись без газу з такими апетитами газовиків і здатністю населення платити навіть по теперішній ціні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Нед 06 гру, 2020 10:00
Здесь кэшбэк 5% чистыми будет?
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andreyiskra
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Додано: Нед 06 гру, 2020 10:06
Тут коллеги меняли местного поставщика газа на нафтогаз. Скажите, а поставщик доставки тоже автоматом меняется или остается старый?
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valya
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Додано: Нед 06 гру, 2020 10:31
valya написав: Скажите, а поставщик доставки тоже автоматом меняется или остается старый?
Старий звичайно. Його можна змінити разом з нерухомістю
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stryzhko
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Додано: Нед 06 гру, 2020 11:56
Может кро кратенький ликбез провести по теме поступлений средств на универсальную/КДВ для физлиц? Вроде была тема, что поступления на эти и подобные карты(не зарплатные) считаются доходом и эти поступления нужно декларировать?
Как обстоит вопрос с обезличенными пополнениями счета самому себе? Или поступление средств от треьих лиц, с которых уже плачен налог на прибыль?
Или этот де*** не актуален уже?
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Evgen
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Додано: Нед 06 гру, 2020 12:03
protefiks1959 написав: Клаус написав:
считаю, что плательщик не должен дополнительно напрягаться, расставаясь с деньгами. При том зная, что это - внесение по сч-ку - полная профанация (счёт кубов ведётся по оператору ГРМ - оттуда в НГ).
Я тоже так считал. Передавал по телефону
показания по двум квартирам, платил из П24 регулярные платежи, они тогда были без комиссии и небыло графы показаний. И вдрух повестка с задолженостью по одной из квартир. Я распечатал квитанции ...
ну для меня это "космос".. показы за услуги фиксю в кабинетах поставщиков - у всех есть онлайн-кабинеты... к сож. не все позволяют платить картой без комиса - по Киеву это теплоэнерго=ГО+ЦО, жек, тот же газ.. Я к тому, что внесение по сч-кам в кабинетах поставщиков "важнее" цифр (зачастую левых), вносимых в полях П24
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Клаус
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Додано: Нед 06 гру, 2020 13:06
andreyiskra написав:
Здесь кэшбэк 5% чистыми будет?
Не, грязными
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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