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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8760876187628763>
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 07:54

Re: Приватбанк

Мне такой установили в Запорожье на Шевченковском, заменили мой двутарифный на их двутарифный.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 08:06

  Квесторе_поверніться написав:
  Vorlon написав:
  Aps написав: Массовость всегда приводит к потере качества. )

О чём вы? Форум за годы явно потерял многих своих читателей и это печально :(

Звідки знаєте про читачів?


Учасників понад 55 тис., кожен день 10 нових, хоча припиняють активність форумчани з десятками тисяч повідомлень, цікаво чому писали так багато і чому кинули.
Особисто я постійно бачу на гілках, що читаю, записи від сили 50-ти дописувачів.
Щодо комуналки - газу.
Уже цього опалювального сезону 73 тис. споживачів «Івано-Франківськгазу» ризикують залишитися без субсидії, а після завершення карантинних заходів – без розподілу газу до домівок. Ще 30 тис. боржників уже отримали досудові повідомлення.

"Ми з початку осені фіксуємо катастрофічне падіння рівня розрахунків за спожитий газ з боку побутових споживачів. Лише за останній місяць заборгованість населення зросла на 87,9 млн грн, досягнувши показника у 436,24 млн грн", - розповідає директор ТОВ "Івано-Франківськгаз збут".

«Івано-Франківськгаз» хоче збільшити тариф на доставку газу майже вчетверо
Також вирішили переглянути діючий тариф і встановити його на рівні 4,35 гривень за кубометр на місяць (+ПДВ). Зазначимо, що сьогодні вартість транспортування одного кубометра становить 1,2 грн на місяць. Тобто, підвищення відбувається більш ніж в 3,5 рази.


Заплатив за газ ще в серпні, але боюсь, що можу за компанію залишитись без газу з такими апетитами газовиків і здатністю населення платити навіть по теперішній ціні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:00

Re: Приватбанк

Здесь кэшбэк 5% чистыми будет?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:06

Re: Приватбанк

Тут коллеги меняли местного поставщика газа на нафтогаз. Скажите, а поставщик доставки тоже автоматом меняется или остается старый?
*******
valya
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:31

Re: Приватбанк

valya написав: Скажите, а поставщик доставки тоже автоматом меняется или остается старый?

Старий звичайно. Його можна змінити разом з нерухомістю
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 11:56

Re: Приватбанк

Может кро кратенький ликбез провести по теме поступлений средств на универсальную/КДВ для физлиц? Вроде была тема, что поступления на эти и подобные карты(не зарплатные) считаются доходом и эти поступления нужно декларировать?

Как обстоит вопрос с обезличенными пополнениями счета самому себе? Или поступление средств от треьих лиц, с которых уже плачен налог на прибыль?

Или этот де*** не актуален уже?
Evgen
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 12:03

  protefiks1959 написав:
  Клаус написав:считаю, что плательщик не должен дополнительно напрягаться, расставаясь с деньгами. При том зная, что это - внесение по сч-ку - полная профанация (счёт кубов ведётся по оператору ГРМ - оттуда в НГ).
Я тоже так считал. Передавал по телефону показания по двум квартирам, платил из П24 регулярные платежи, они тогда были без комиссии и небыло графы показаний. И вдрух повестка с задолженостью по одной из квартир. Я распечатал квитанции ...

ну для меня это "космос".. показы за услуги фиксю в кабинетах поставщиков - у всех есть онлайн-кабинеты... к сож. не все позволяют платить картой без комиса - по Киеву это теплоэнерго=ГО+ЦО, жек, тот же газ.. Я к тому, что внесение по сч-кам в кабинетах поставщиков "важнее" цифр (зачастую левых), вносимых в полях П24
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 13:06

  andreyiskra написав:Здесь кэшбэк 5% чистыми будет?

Не, грязными
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 14:22

  Evgen написав:Может кро кратенький ликбез провести по теме поступлений средств на универсальную/КДВ для физлиц? Вроде была тема, что поступления на эти и подобные карты(не зарплатные) считаются доходом и эти поступления нужно декларировать?

Как обстоит вопрос с обезличенными пополнениями счета самому себе? Или поступление средств от треьих лиц, с которых уже плачен налог на прибыль?

Или этот де*** не актуален уже?

Між картами близької родини вроді можна кидати без наслідків.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:54

Re: Приватбанк

  kolyuchy написав:Звонила девочка с номера 056-... Рассказывала, что в этом месяце акция от привата: за все траты кредитных средств с универсалки кешбек 3%. На промо.приватбанк ничего не нашел. Кто что слышал по этому поводу?
Щойно дзвонила, обіцяли 5% 500₴/міс. Сам хотів у цій гілці щось про це найти...
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