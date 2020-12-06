Додано: Пон 07 гру, 2020 18:11
extreme_lviv_ua написав: kolyuchy написав:
Звонила девочка с номера 056-... Рассказывала, что в этом месяце акция от привата: за все траты кредитных средств с универсалки кешбек 3%. На промо.приватбанк ничего не нашел. Кто что слышал по этому поводу?
Щойно дзвонила, обіцяли 5% 500₴/міс. Сам хотів у цій гілці щось про це найти...
То є персональні пропозиції.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.