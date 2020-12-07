extreme_lviv_ua написав:Щойно дзвонила, обіцяли 5% 500₴/міс. Сам хотів у цій гілці щось про це найти...
То є персональні пропозиції.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 18:11
То є персональні пропозиції.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 08 гру, 2020 10:42
Re: Приватбанк
Приват жлобський банк -комісія на все.
Тут згідний з Балашовим ,Моно теж ледве дихає з котами...
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Додано: Вів 08 гру, 2020 11:00
Приват опять пытается разводить с акциями.
1 декабря в приложение пришёл пуш, "делай первый платёж картой мастеркард через гугл-пей - получай гарантированно 50грн наступного ... (не проскроллил, и не заксринил - а зря). И кнопки "принять участие", "не интересно". и текст "акция до 5 декабря".
Нажал принять участие.
Текст с условиями, и кнопками выбора - исчез, остался только рекламный баннер.
В тот же день сделал платёж в АТБ
Теперь, конечно же, условий мне никто не говорит. Попытались подсунуть правила актуальной акции по гугл-пей - но там даты другие.
Составили заявку
Сказал что буду опять писать в НБУ по поводу недобросовестной рекламы, сокрытия условий, введения клиента в заблуждение
Дали промокод от чугайстера на бесплатную доставку из ашана
Biden's Laptop Matters
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