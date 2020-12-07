RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8760876187628763
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:11

  extreme_lviv_ua написав:
  kolyuchy написав:Звонила девочка с номера 056-... Рассказывала, что в этом месяце акция от привата: за все траты кредитных средств с универсалки кешбек 3%. На промо.приватбанк ничего не нашел. Кто что слышал по этому поводу?
Щойно дзвонила, обіцяли 5% 500₴/міс. Сам хотів у цій гілці щось про це найти...

То є персональні пропозиції.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35388
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1770 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 10:42

Re: Приватбанк

Приват жлобський банк -комісія на все.
https://news.hvylya.net/220921-balashov ... i-monobank

Тут згідний з Балашовим ,Моно теж ледве дихає з котами...
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Ethereum
 
Повідомлень: 1390
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 11:00

Приват опять пытается разводить с акциями.
1 декабря в приложение пришёл пуш, "делай первый платёж картой мастеркард через гугл-пей - получай гарантированно 50грн наступного ... (не проскроллил, и не заксринил - а зря). И кнопки "принять участие", "не интересно". и текст "акция до 5 декабря".
Нажал принять участие.
Текст с условиями, и кнопками выбора - исчез, остался только рекламный баннер.
В тот же день сделал платёж в АТБ

Теперь, конечно же, условий мне никто не говорит. Попытались подсунуть правила актуальной акции по гугл-пей - но там даты другие.

Составили заявку

Сказал что буду опять писать в НБУ по поводу недобросовестной рекламы, сокрытия условий, введения клиента в заблуждение

Дали промокод от чугайстера на бесплатную доставку из ашана :lol:

Зображення
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13464
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7406 раз.
Подякували: 3537 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 8760876187628763
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, J, killer bees, Zonenor і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27100)
08.12.2020 11:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.