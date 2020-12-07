extreme_lviv_ua написав:Щойно дзвонила, обіцяли 5% 500₴/міс. Сам хотів у цій гілці щось про це найти...
То є персональні пропозиції.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 18:11
То є персональні пропозиції.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 08 гру, 2020 10:42
Re: Приватбанк
Приват жлобський банк -комісія на все.
Тут згідний з Балашовим ,Моно теж ледве дихає з котами...
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Додано: Вів 08 гру, 2020 11:00
Приват опять пытается разводить с акциями.
1 декабря в приложение пришёл пуш, "делай первый платёж картой мастеркард через гугл-пей - получай гарантированно 50грн наступного ... (не проскроллил, и не заксринил - а зря). И кнопки "принять участие", "не интересно". и текст "акция до 5 декабря".
Нажал принять участие.
Текст с условиями, и кнопками выбора - исчез, остался только рекламный баннер.
В тот же день сделал платёж в АТБ
Теперь, конечно же, условий мне никто не говорит. Попытались подсунуть правила актуальной акции по гугл-пей - но там даты другие.
Составили заявку
Сказал что буду опять писать в НБУ по поводу недобросовестной рекламы, сокрытия условий, введения клиента в заблуждение
Дали промокод от чугайстера на бесплатную доставку из ашана
Biden's Laptop Matters
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:41
balbesik
По минимальной сумме операции ограничения вроде нет
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:44
если заведение может обслужить клиента оно не в праве ему отказать по Закону в обслуживании. это касается всех кто решил обслуживать/продавать.
нужны весомые аргументы при отказе а не хотелки.
но где мы а где Закон
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:02
Вы что-то в том законе недочитали... -- "не может отказать без формальной причины".
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:07
это лучше приватовсвской оплаты частями.
оформляя рассрочку на 6 месяцев получаешь реальные 6 месяцев.
а вот приватовские 6 месяцев ОЧ это реальных 5 месяцев так как в первую дату гашения задолженности нужно внести сразу два платежа.
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:11
а что за телефон?
с таким сроком ОЧ обычно продают или по завышенным ценам или производитель контролирует цену реализации и продаваны начинают придумывать как же им завлечь клиента не меняя цену.
ЗЫ
ради интереса посмотрите во сколько продавану обходится продажа товара сроком на 15 месяцев по ОЧ. прозреете от того сколько реально стоит ваш телефон.
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:15
на каждый товар - свой покупатель.
вы тоже не забывайте что рассрочка альфы на ЛЮБОЙ товар от 500 грн.
а по ОЧ моя хотелка толжна еще совпасть с предложением продавана.
а это далеко не всегда совпадает - что я хочу купить и что они предлагают по вкусных сроках ОЧ
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