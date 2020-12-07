|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 гру, 2020 15:20
uaprofi написав:
а кто-то пробовал - не подавать показания и не платить?
заметил что у меня многие соседи не платят - даже за электрику.
тётечка которая снимает показания счётчиков - почему то сильно возмущалась в слух по этому поводу...
я вообще не подаю показания - они по средней сами лепят на первое число данные.
потом идет сверщица по квартирам и после внесения нею реальных показателей система приходит в норму до ближайшего первого числа.
а вообще не заморачиваюсь когда цена стабильна с подачей показателей.
морочился только когда цена росла - сам на сайте вносил показатели на первое число.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7048
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 789 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 гру, 2020 15:46
_hunter написав: mephala написав: посетитель написав:
НБУ ничем не поможет.Не хочет банк такого клиента - может себе позволить.)
если заведение может обслужить клиента оно не в праве ему отказать по Закону в обслуживании. это касается всех кто решил обслуживать/продавать.
нужны весомые аргументы при отказе а не хотелки.
но где мы а где Закон
Вы что-то в том законе недочитали... -- "не может отказать без формальной причины".
да то я другой закон вспомнил. закон о правилах торговли.
там если есть товар на полке и есть на него цена - продавец не имеет права отказать вам в продаже товара.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7048
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 789 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 гру, 2020 16:35
Вкид рівня Балашова: цифри зі стелі, висновки з іншого місця...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5123
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 223 раз.
- Подякували: 637 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 гру, 2020 16:45
mephala написав:
да то я другой закон вспомнил. закон о правилах торговли. там если есть товар на полке и есть на него цена - продавец не имеет права отказать вам в продаже товара.
Банк - это не супермаркет и не ларек на рынке - его работа и правила предоставления услуг регулируются другим профильным законом, а не общим о защите прав потребителей как в торговле.
-
Sanio
-
-
- Повідомлень: 931
- З нами з: 03.09.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 гру, 2020 16:55
klug написав:
Вкид рівня Балашова: цифри зі стелі, висновки з іншого місця...
тоже не понял о каких цифрах он говорит.
Горох вещал о какой-то прибыльности, когда понижал % на остаток по счетам с 10%.
И в ехБени ситуация довольно хорошая (если комиссии за все, то прибыль наоборот зашкаливает).
Что-то Балашов когда перестал пить, начал какую-то открытую чепуху гнать!
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck[/list]
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 1262
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 гру, 2020 17:09
Ромасик написав:
Что-то Балашов когда перестал пить
Мабуть недостатньо в темі...як колись експерт Охрі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35403
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1771 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aktus
, Aps
, J
, omb
і 10 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|