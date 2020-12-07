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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8761876287638764
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:20

  uaprofi написав:а кто-то пробовал - не подавать показания и не платить?
заметил что у меня многие соседи не платят - даже за электрику.
тётечка которая снимает показания счётчиков - почему то сильно возмущалась в слух по этому поводу...


я вообще не подаю показания - они по средней сами лепят на первое число данные.
потом идет сверщица по квартирам и после внесения нею реальных показателей система приходит в норму до ближайшего первого числа.
а вообще не заморачиваюсь когда цена стабильна с подачей показателей.
морочился только когда цена росла - сам на сайте вносил показатели на первое число.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:46

  _hunter написав:
  mephala написав:
  посетитель написав:НБУ ничем не поможет.Не хочет банк такого клиента - может себе позволить.)


если заведение может обслужить клиента оно не в праве ему отказать по Закону в обслуживании. это касается всех кто решил обслуживать/продавать.
нужны весомые аргументы при отказе а не хотелки.
но где мы а где Закон :roll:

Вы что-то в том законе недочитали... -- "не может отказать без формальной причины".


да то я другой закон вспомнил. закон о правилах торговли.
там если есть товар на полке и есть на него цена - продавец не имеет права отказать вам в продаже товара.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:35

  Ethereum написав:Приват жлобський банк -комісія на все.
https://news.hvylya.net/220921-balashov ... i-monobank

Тут згідний з Балашовим ,Моно теж ледве дихає з котами...

Вкид рівня Балашова: цифри зі стелі, висновки з іншого місця...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:45

  mephala написав:да то я другой закон вспомнил. закон о правилах торговли. там если есть товар на полке и есть на него цена - продавец не имеет права отказать вам в продаже товара.

Банк - это не супермаркет и не ларек на рынке - его работа и правила предоставления услуг регулируются другим профильным законом, а не общим о защите прав потребителей как в торговле.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:55

  klug написав:
  Ethereum написав:Приват жлобський банк -комісія на все.
https://news.hvylya.net/220921-balashov ... i-monobank

Тут згідний з Балашовим ,Моно теж ледве дихає з котами...

Вкид рівня Балашова: цифри зі стелі, висновки з іншого місця...

тоже не понял о каких цифрах он говорит.
Горох вещал о какой-то прибыльности, когда понижал % на остаток по счетам с 10%.
И в ехБени ситуация довольно хорошая (если комиссии за все, то прибыль наоборот зашкаливает).
Что-то Балашов когда перестал пить, начал какую-то открытую чепуху гнать!
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck[/list]
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:09

Re: Приватбанк

  Ромасик написав:Что-то Балашов когда перестал пить

Мабуть недостатньо в темі...як колись експерт Охрі.
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